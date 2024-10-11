Военные корабли НАТО зашли в порт Клайпеды

Пять военных кораблей НАТО посетили Клайпедский порт в Литве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять военных кораблей стран НАТО прибыли в Клайпедский морской порт Литвы, сообщает ТАСС. В составе группы находятся корабли из Германии, Бельгии, Нидерландов и Литвы. Командный корабль обеспечения Werra и противоминные корабли Weilheim, Lobelia, Willemstad и Skalvis пришвартовались в Клайпеде. Планируется, что они останутся в порту до понедельника.

Корабли относятся к первой группе постоянной готовности ВМС НАТО, которая включает суда из разных стран альянса. Эти подразделения участвуют в совместных учениях и готовы к действию в кризисных ситуациях. Однако цель текущего визита в литовский порт командованием не была уточнена.

Группа постоянной готовности выполняет задачи, которые ставятся перед ней командованием НАТО, и может быть задействована в различных операциях на Балтике или других регионах, если это будет необходимо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией. Патрушев также сообщил, что новое ведомство займется подготовкой стратегии развития ВМФ.

Эстония и Финляндия ранее решили разработать планы по запрету флота России на Балтике.