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Военные корабли НАТО зашли в порт Клайпеды
Пять военных кораблей НАТО посетили Клайпедский порт в Литве
Пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве, где они пробудут до понедельника. Их визит связан с первой группой постоянной готовности ВМС НАТО.
Пять военных кораблей стран НАТО прибыли в Клайпедский морской порт Литвы, сообщает ТАСС. В составе группы находятся корабли из Германии, Бельгии, Нидерландов и Литвы. Командный корабль обеспечения Werra и противоминные корабли Weilheim, Lobelia, Willemstad и Skalvis пришвартовались в Клайпеде. Планируется, что они останутся в порту до понедельника.
Корабли относятся к первой группе постоянной готовности ВМС НАТО, которая включает суда из разных стран альянса. Эти подразделения участвуют в совместных учениях и готовы к действию в кризисных ситуациях. Однако цель текущего визита в литовский порт командованием не была уточнена.
Группа постоянной готовности выполняет задачи, которые ставятся перед ней командованием НАТО, и может быть задействована в различных операциях на Балтике или других регионах, если это будет необходимо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией. Патрушев также сообщил, что новое ведомство займется подготовкой стратегии развития ВМФ.
Эстония и Финляндия ранее решили разработать планы по запрету флота России на Балтике.