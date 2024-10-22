Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
«Иноходец» уничтожил украинскую станцию РЭБ в Курской области
Военные группировки войск «Север» обнаружили замаскированную станцию РЭБ «Нота» ВСУ в Курской области, ее поразили ударным беспилотником «Иноходец».
Военнослужащие группировки войск «Север» во время разведывательной операции выявили замаскированную позицию станции радиоэлектронной борьбы «Нота» ВСУ в приграничном районе Курской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
После обнаружения станции боевые расчеты приняли решение нанести по ней ракетный удар.
Военные точным ракетным ударом уничтожили как саму станцию, так и ее расчет. «Иноходец» сумел превозмочь попытки станции РЭБ «Нота» противодействовать атаке.
Ранее «Иноходец» нанес ракетный удар и уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Комплекс также поразил пункт временной дислокации ВСУ в этом регионе. До этого Минобороны показывало видео уничтожения двух боевых машин ВСУ с помощью «Иноходца».