Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Госдума запретила посредничество на экзаменах по русскому для мигрантов
Госдума приняла законопроект о запрете посредников на экзаменах по русскому языку для мигрантов
Госдума одобрила законопроект, запрещающий посредникам участвовать в экзаменах по русскому языку для мигрантов, что позволит повысить контроль за процедурой.
На пленарном заседании Госдумы был одобрен в первом чтении законопроект, запрещающий посредничество при приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов, передает РИА «Новости». Законопроект был подготовлен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой, лидерами всех парламентских фракций и другими депутатами.
Документ устанавливает запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзаменов, передавать свои права и обязанности третьим лицам. Это касается как проведения экзаменов, так и выдачи сертификатов. Также законопроект запрещает привлекать сторонние организации к процессу приема документов и обеспечению процедуры экзамена, включая информационное и организационно-техническое обеспечение.
Кроме того, законопроект подразумевает, что только правительство России будет иметь право определять перечень образовательных учреждений, уполномоченных проводить такие экзамены. Этот перечень будет сформирован на основании предложений Минобрнауки, согласованных с МВД и Рособрнадзором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России за три года отказали 14 тыс. иностранцев в миграционном статусе из-за недостаточного уровня владения русским языком, Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому языку мигрантами, а число экзаменационных пунктов русского языка для иностранцев сократили в пять раз.