Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
МИД Киргизии: Сбитый в Судане Ил-76 исключили из национального реестра в январе
Грузовой самолет Ил-76, сбитый 21 октября в Судане, был ранее исключен из реестра гражданских воздушных судов Киргизии в январе 2024 года, сообщили в киргизском министерстве иностранных дел.
Самолет Ил-76ТД с регистрационным номером EX-76011 исключили из списка гражданских воздушных судов Киргизии в январе этого года, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
После этого воздушное судно было зарегистрировано в Республике Судан.
Посольство России в контакте с властями Судана начало расследование обстоятельств крушения Ил-76 в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане, включая россиянина Антона Селиванца.
Военные эксперты Константин Сивков и Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что силы быстрого реагирования Судана могли сбить Ил-76 по ошибке.