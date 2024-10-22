Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России

Американские конгрессмены призвали Байдена оценить уязвимости подводных кабелей для саботажа со стороны России

Tекст: Антон Антонов

Законодатели отметили, что через эти кабели передается более 95% международного интернет-трафика, в том числе огромные объемы финансовых транзакций, передает РИА «Новости».

В письме подчеркивалось, что противники США развивают возможности для атаки или дестабилизации критически важной инфраструктуры. «История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта», – заявили конгрессмены.

Конгрессмены указали на уязвимость из-за того, что большинство кабелей принадлежит частным компаниям, которые отвечают за их обслуживание. Они выразили опасения, что эти компании могут искать «самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами».

Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку уязвимостей, включая угрозы саботажа со стороны России и растущую роль Китая в области укладки и ремонта кабелей. Они подчеркнули важность укрепления коммерческих и оборонных отношений с союзниками, отметив необходимость сделать это национальным приоритетом.

В документе подчеркивается, что вашингтонской администрации следует разъяснить, какова ее «стратегия обеспечения безопасности американской подводной инфраструктуры» и непосредственно охраны кабелей, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре телеканал CNN сообщил, что власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.