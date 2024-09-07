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США заметили «военную активность» России вблизи подводных коммуникаций
CNN: США увидели угрозу повреждения подводных коммуникаций со стороны России
Власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии, сообщил телеканал CNN.
Источники телеканала сообщили, что США якобы заметили подозрительную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и предположили, что российские военные могут осуществить диверсию и повредить важные участки мировой коммуникационной инфраструктуры. При этом телеканал не приводит никаких доказательств осуществления Россией подобных действий, передает РИА «Новости».
По информации неназванных источников в американском правительстве, российские корабли якобы патрулируют участки вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, которые находятся вдали от берегов России.
Кроме того, как утверждает источник, Вашингтон беспокоит усиление активности ВМФ России по всему миру и якобы ведущиеся разработки «военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций». Конкретные доказательства разработки таких операций телеканал также не приводит.
Ранее страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.