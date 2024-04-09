Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.0 комментариев
Страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря
DW: Страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря
Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Норвегия и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры.
Целью соглашения является обмен информацией для «предотвращения возможных нападений со стороны России», которых они опасаются. Об этом пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Как заявил министр атомной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи, Северное море «играет ключевую роль в реализации амбициозных планов Европы по развитию возобновляемой энергетики, достижению климатической нейтральности и укреплению энергетической безопасности континента».
Он отметил важность защиты критически важной энергетической инфраструктуры.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.
Напомним, 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». В Швеции зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
В России было возбуждено дело об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.
Как написал в своей статье американский публицист Сеймур Херш, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Вместе с тем американские СМИ утверждают, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала якобы без ведома властей США.
Как заявлял директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, косвенные признаки указывали, что за терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксонские страны, но потом «мозаика сложилась» и их причастность к диверсии стала очевидна.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента