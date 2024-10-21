Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

Tекст: Денис Тельманов

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».



«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.