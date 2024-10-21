За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?5 комментариев
Пострадавшие после обстрела ВСУ Каменки-Днепровской женщины скончались
Губернатор сообщил о смерти двух женщин после обстрела ВСУ рыбного цеха в Запорожской области
В Каменке-Днепровской две женщины скончались в больнице после обстрела рыбного цеха украинскими военными, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По информации Балицкого, женщины 1974 и 1978 годов рождения получили ранения, а позже скончались в результате артиллерийского обстрела, произведенного вооруженными силами Украины. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал всестороннюю помощь, сообщает ТАСС.
Третья женщина, также пострадавшая при обстреле, находится в больнице. Ее состояние и подробности происшествия не разглашаются. Ведется расследование обстоятельств атаки на гражданский объект в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую на Украине, в результате чего три жительницы Запорожской области получили ранения и были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.