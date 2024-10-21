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    Выборы в Молдавии стали позором Евросоюза
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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    21 октября 2024, 17:07 • Новости дня

    При обстреле Запорожской области пострадали три человека

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, три женщины в крайне тяжелом состоянии

    Tекст: Ольга Иванова

    Три жительницы Запорожской области были ранены в результате обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, они госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, их жизни находятся под угрозой.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил, что обстрел пришелся на здание рыбного цеха. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает ТАСС.

    «Сегодня киевский режим произвел артиллерийский обстрел здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской. К сожалению, есть пострадавшие. Три женщины в крайне тяжелом состоянии доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная помощь», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Продолжается разбор завалов, спасательные службы работают на месте происшествия, чтобы оценить масштаб разрушений и исключить вероятность дополнительных жертв.

    Напомним, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    20 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Военные власти Польши показали истинное отношение к украинцам

    Министр обороны Польши выразил недовольство поведением украинских беженцев в стране

    Польша выразила недовольство поведением украинцев, избегающих участия в конфликте и ведущих роскошный образ жизни. Поведение граждан Украины вызывает недовольство среди польских граждан. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев, пишет газета «Взгляд».

    По словам министра, польское общество шокировано тем, что молодые украинцы передвигаются на дорогих автомобилях и проводят время в пятизвездочных отелях. Это вызывает чувство несправедливости среди поляков, которые несут расходы на здравоохранение, образование и социальные пособия для украинцев, а также предоставляют военную и другую помощь, пишет газета «Взгляд».

    Министр отметил, что многие украинские мужчины, спасаясь от мобилизации, остаются в Польше, вместо того чтобы участвовать в боевых действиях.

    Отмечается, что власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не может и дальше поддерживать украинцев, если те не желают активно участвовать в защите своей страны. Такое заявление со стороны польского министра стало одним из первых открытых критических высказываний в адрес украинских беженцев со стороны представителей европейских властей. Это связано с изменением подхода Польши к сотрудничеству с Украиной после прихода к власти нового правительства, ориентированного на Брюссель, но учитывающего национальные интересы Польши.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    20 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Стало известно о новых обстрелах Белгородской области со стороны Украины

    ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области, сообщает ТАСС.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем телеграм-канале. В результате атаки пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское Борисовского района.

    У потерпевшего зафиксированы минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения.Его доставляют в областную клиническую больницу.

    На предприятии повреждена газовая труба.

    Гладков также отметил, что обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка.

    В Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. В трех других домах выбиты окна, пробита крыша и посечены заборы.

    В Новой Таволжанке в четырех частных домовладениях повреждены остекление, кровли, фасады и надворные постройки, осколки повредили легковой автомобиль.

    Волоконовский район также подвергся атакам. В селе Тишанка были зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и двух частных домовладениях. Выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден газопровод в одном из домов.

    Атаки проводились с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление.

    В результате ночной атаки ВСУ на Курскую область были повреждены здания, однако обошлось без пострадавших.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

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    20 октября 2024, 18:27 • Новости дня
    ВСУ атаковали районную администрацию в Запорожской области

    Украинский дрон нанес удар по администрации Васильевского района в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Как сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий, инцидент произошел в 16.32, когда с дрона был сброшен боеприпас, в результате чего было повреждено остекление здания. «Информация о пострадавших не поступала», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запорожская область является частью России с сентября 2022 года, когда на референдуме большинство населения высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Однако Киев не признает результаты голосования и продолжает военные действия в регионе. В настоящее время под контролем России находится более семидесяти процентов территории области, за исключением города Запорожья, который удерживают украинские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии Энергодар, в результате чего была повреждена подстанция и более 20 тыс. человек остались без света.


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    21 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    WSJ: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Wall Street Journal: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Во время своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин не объявит о новой военной помощи и не разрешит использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, пишет Wall Street Journal.

    Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, не планирует объявлять о новой военной помощи Украине, сообщает Wall Street Journal. Визит также не предполагает разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это решение свидетельствует о продолжающейся осторожной позиции США по отношению к расширению военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, визит Остина в Киев не был запланирован заранее, его приезд не связан с изменением военной стратегии США. Как отмечает Wall Street Journal, это, вероятно, станет последним визитом Остина в Киев в роли министра обороны США.

    Американские чиновники сообщают, что Ллойд Остин всегда придерживался более сдержанной позиции по оказанию помощи Украине, в отличие от госсекретаря Энтони Блинкена. Он выражал обеспокоенность относительно чрезмерных поставок оружия из США и сложностей, связанных с обучением украинских военных.

    В понедельник Остин прибыл в Киев для обсуждения вопросов поставок оружия перед выборами в США. Ранее он заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине.

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    20 октября 2024, 18:53 • Новости дня
    На Украине возбудили уголовное дело после поджога храма УПЦ на Волыни

    После поджога храма УПЦ в Волынской области возбуждено уголовное дело

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине возбуждено уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви в Волынской области, полиция уже установила личность преступника после допроса свидетелей и пострадавших.

    На Украине возбудили уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Кошары Волынской области, сообщает РИА «Новости». Поджог, по словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, совершил сторонник раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

    Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что по его обращениям было возбуждено два уголовных дела. В рамках досудебного расследования по делу о поджоге храма полиция назначила экспертизы и провела опрос пострадавших и свидетелей. Уже удалось установить личность подозреваемого.

    Кроме того, Дмитрук сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с превышением полномочий сотрудниками полиции во время мобилизации в Чернигове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах произошел захват Свято-Михайловского кафедрального собора раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), представители которой напали на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, нанесли ему телесные повреждения, включая сотрясение мозга и ожоги.

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    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Эксперт: Из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Украинский эксперт Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

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    21 октября 2024, 01:37 • Новости дня
    Минобороны уничтожило 114 украинских БПЛА за сутки

    Минобороны России сообщило об уничтожении 114 украинских БПЛА над регионами РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников над различными регионами, с наибольшей активностью над Курской и Липецкой областями.

    Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает ТАСС.

    Основная часть дронов была сбита в ночное время. В частности, 43 аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской и 6 – над Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен над Московской областью.

    Кроме того, Министерство обороны уточнило, что в течение дня было сбито еще четыре беспилотника над Курской областью. Первый из них был уничтожен около 12:30, второй – в 13:50, и еще два – примерно в 20:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, отметив, что корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров.

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