Суд в Курске арестовал солдат ВСУ за терроризм и мародерство

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что они служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений на территории России, передает ТАСС.

Следователи установили, что 7 августа Панченко и Дмитраков, действуя в составе вооруженных формирований Украины, незаконно пересекли государственную границу РФ. На российской территории они неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям.

Панченко также обвиняется в похищении людей. Он вместе с другими солдатами ВСУ, угрожая оружием, насильно поместил трех граждан России в грузовик, вывез их на Украину, а затем снова нарушил границу, чтобы украсть продукты из магазина в Судже Курской области.

Панченко и Дмитраков были задержаны благодаря тщательно спланированным следственным и оперативным мероприятиям. Теперь они находятся под стражей и будут ждать дальнейшего расследования и суда.

Ранее пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно. Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.