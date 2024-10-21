За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?5 комментариев
Суд в Курске арестовал солдат ВСУ за терроризм и мародерство
Военнослужащие ВСУ Виталий Панченко и Иван Дмитраков арестованы судом Курска по подозрению в терроризме и других преступлениях после их незаконного пересечения границы России, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.
Отмечается, что они служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений на территории России, передает ТАСС.
Следователи установили, что 7 августа Панченко и Дмитраков, действуя в составе вооруженных формирований Украины, незаконно пересекли государственную границу РФ. На российской территории они неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям.
Панченко также обвиняется в похищении людей. Он вместе с другими солдатами ВСУ, угрожая оружием, насильно поместил трех граждан России в грузовик, вывез их на Украину, а затем снова нарушил границу, чтобы украсть продукты из магазина в Судже Курской области.
Панченко и Дмитраков были задержаны благодаря тщательно спланированным следственным и оперативным мероприятиям. Теперь они находятся под стражей и будут ждать дальнейшего расследования и суда.
Ранее пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно. Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.