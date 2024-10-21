Финляндия решила потратить 320 тыс. евро на изучение «влияния России»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финские власти открыли прием заявок на исследование, озаглавленное «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке», сообщает РИА «Новости». На проведение этого исследования выделено 320 тыс. евро. В заявлении указывается, что участие могут принять университеты, исследовательские институты, а также компании и организации.

Заявки принимаются до 25 ноября. Однако в сообщении на сайте правительства Финляндии не уточняется, какие именно аспекты будут исследованы и каким образом планируется осуществить исследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия решила поставить двойную ограду на границе с Россией и закрыть все пограничные пункты, а также сообщила о контактах с российскими пограничниками.

