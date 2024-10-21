Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием президентом Вьетнама

Tекст: Вера Басилая

Путин выразил надежду на то, что деятельность Лыонг Кыонга на посту президента будет способствовать дальнейшему укреплению плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, следует из телеграммы на сайте Кремля.

«Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметил российский лидер.

В завершение Владимир Путин пожелал новоизбранному президенту Вьетнама успехов на новом посту, а также крепкого здоровья и благополучия.

Ранее вьетнамский парламент проголосовал за избрание генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны.

Путин заявил о намерении России углубить стратегическое партнерство с Вьетнамом.

