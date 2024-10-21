Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Пермский кот Крошик сбросил почти три килограмма
Кот Крошик из Перми за три месяца похудел с 17 до 14,2 килограммов
Коту Крошику, который ранее весил 17 килограммов, удалось похудеть до 14,2 килограммов благодаря диете и физическим упражнениям.
Упитанный кот Крошик из Перми, который три месяца назад весил 17 килограммов, успешно сбросил почти 3 килограмма, передает РИА «Новости». Животное находится на лечении в реабилитационном центре, где ему помогают восстановить здоровье. По словам специалистов, прогресс кота в похудении четко фиксируется: от 17 кг в конце августа до 14,2 кг к 21 октября.
Крошика, которому около 14 лет, нашли волонтеры в подвале одной из больниц Перми и доставили в центр. Из-за ожирения кот не мог нормально передвигаться и практически все время лежал. Врачи диагностировали ожирение и назначили Крошику диету и физические упражнения, что помогло ему начать процесс снижения веса и восстановления двигательной активности.
С середины октября Крошик стал более активным: он уже способен ходить по помещению и запрыгивать на пуфики и диван. Кроме того, представители приюта «Матроскин» сообщили, что кот начал учиться играть, что свидетельствует о его улучшении общего состояния здоровья и настроения.
17-килограммовый кот Крошик из Перми начал проходить курс реабилитации в приюте «Матроскин», где немного похудел с помощью тренировок и диеты. Он попытался сбежать из приюта, но не сумел преодолеть препятствие в виде обувной полки.