Пермский кот Крошик сбросил почти три килограмма

Кот Крошик из Перми за три месяца похудел с 17 до 14,2 килограммов

Упитанный кот Крошик из Перми, который три месяца назад весил 17 килограммов, успешно сбросил почти 3 килограмма, передает РИА «Новости». Животное находится на лечении в реабилитационном центре, где ему помогают восстановить здоровье. По словам специалистов, прогресс кота в похудении четко фиксируется: от 17 кг в конце августа до 14,2 кг к 21 октября.

Крошика, которому около 14 лет, нашли волонтеры в подвале одной из больниц Перми и доставили в центр. Из-за ожирения кот не мог нормально передвигаться и практически все время лежал. Врачи диагностировали ожирение и назначили Крошику диету и физические упражнения, что помогло ему начать процесс снижения веса и восстановления двигательной активности.

С середины октября Крошик стал более активным: он уже способен ходить по помещению и запрыгивать на пуфики и диван. Кроме того, представители приюта «Матроскин» сообщили, что кот начал учиться играть, что свидетельствует о его улучшении общего состояния здоровья и настроения.

17-килограммовый кот Крошик из Перми начал проходить курс реабилитации в приюте «Матроскин», где немного похудел с помощью тренировок и диеты. Он попытался сбежать из приюта, но не сумел преодолеть препятствие в виде обувной полки.