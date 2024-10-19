Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.43 комментария
В Тбилиси заявили о необходимости юридической оценки ответственности властей в войне-2008
Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил о необходимости юридической оценки ответственности прежних властей в войне-2008 для превенции повторения подобного в будущем, , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Наш долг не оставить без ответа все вопросы и дать правовую оценку делу войны 2008 года, чтобы ни одна власть в будущем не посмела разрушить страну, подвергнуть ее риску», – сказал он на митинге в Кутаиси перед выборами в парламент Грузии, которые состоятся 26 октября.
По его словам, «больше всего стране сегодня нужны мир и стабильность».
Каха Каладзе назвал «безродными радикалами» оппозиционеров, которым не нравится этот основной предвыборный посыл правящей партии.
Он отметил, что радикалов не волнует судьба ни грузинского, ни украинского народов.
Ранее «Грузинская мечта» пообещала в случае победы на выборах расследовать все обстоятельства войны-2008, в том числе ответственность режима бывшего президента Михаила Саакашвили.