  • Новость часаМИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому нужны новые сталинские расстрелы

    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    19 октября 2024, 13:00 Мнение

    Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    Белорусские военные выехали в Россию для обучения
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    В Вологде установят памятники Сталину и Иоанну Грозному. Работы по изготовлению монумента Сталину уже близятся к завершению. Это будет сделано, как всегда в таких случаях, в ответ на «обращения общественности», потому что «существует запрос». Запрос-то существует – стоит, однако, подумать над тем, у всех ли «запросов общественности» стоит идти на поводу.

    Если «общественность» хочет вас расстрелять, ее вряд ли стоит в этом поддерживать. Но об этом стоит поговорить подробнее.

    Культ Сталина (и, во втором ряду, Грозного) нельзя назвать государственным, или даже особенно популярным – но, тем не менее, он вполне жив и проявляет себя, в частности, в возведении подобных памятников. Что привлекает людей в обоих исторических личностях? Победы и достижения? Не совсем так.

    Масштабное территориальное расширение Российской Империи, ее утверждение в качестве мировой державы произошло при Петре и Екатерине; Наполеона сокрушил Александр I. Интенсивная индустриализация разворачивалась уже при Николае II, и была прервана революцией и Гражданской войной. Если говорить о советском периоде, то Гагарин полетел в космос при Хрущеве (и кто ставит это ему в заслугу?), а время относительного покоя и сытости наступило при Брежневе – тем более, что многие из нас его еще застали и могут переживать понятную ностальгию.

    Чем отметились Сталин и Грозный – и что было нехарактерно для других правителей России – так это масштабными репрессиями против своих сограждан, причем, в том числе, и вполне политически лояльных.

    Массовые репрессии против духовенства (а у нас в церковном календаре почти каждый день – память новомучеников) были вызваны идеологической непримиримостью верного марксиста-ленинца к религии вообще и к православию в особенности. Беспощадная коллективизация и раскрестьянивание – классовой ненавистью к мелким собственникам.

    Но вот истребление своих, коммунистов – это то, что Сталину не могли забыть даже его ближайшие наследники, которые постарались свернуть «культ личности» вскоре после его смерти. Все члены первого советского правительства, Совнаркома, которые дожили до 1937 года, были разоблачены, как изменники и шпионы, и казнены. Из всего Совнаркома в живых остался один Сталин. Из 1956 делегатов XVII съезда ВКП(б) больше половины были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях.

    Но постепенно, как это бывает в истории, вокруг фигуры Сталина сложился миф о «суровом-но-справедливом» правителе, который строго карал тех, кто этого заслуживал – зажравшихся элитариев, которые слишком хорошо жили, изменников, из-за которых все пошло не так, воров и коррупционеров. В ту же схему укладывается и Иоанн Грозный, который карал «бояр-изменников».

    Этот миф очень хорошо ложится на чувства, которые есть в любом обществе – зависть, недоверие и классовую ненависть. В любом обществе есть элитарии – те, кто живут богаче и пользуются большими возможностями, чем основная часть населения. Губернатор, например, живет богаче, чем средний житель вверенной ему области. С одной стороны, это неизбежно – более ответственная работа и должна быть связана с большим вознаграждением. С другой – это вызывает зависть и ненависть.

    Как-то случайно, стоя на остановке, я подслушал разговор двух пенсионерок. Милые женщины обсудили последний сериал, а потом – ремонт дороги, на котором, по их мнению, «были миллионы украдены», и пришли к выводу, что при Сталине всех руководителей этого ремонта расстреляли бы – и правильно бы сделали.

    Непонятно, откуда у них появились сведения о таких коррупционных преступлениях – подозреваю, что часть граждан всегда будет уверена, что власти среднего звена «воруют и зажрались». Ясно, однако, что они (как и многие другие) видели решение всех проблем в том, чтобы расстрелять кого следует.

    И Сталин (как и Грозный) это воплощение мечты о том, что кто-то придет и казнит кого надо – и все наши проблемы будут решены. Расстрелять же надо не ворчливых либералов – они вызывают раздражение, но никак не зависть – а именно тех, кто живет лучше, причастен к власти или деньгам. А презумпция невиновности, состязательный процесс, необходимость в тщательном и беспристрастном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся».

    Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для разного рода авантюристов, которые хотели бы проехаться на волне «народного гнева» против «бояр-изменников». Мятеж Пригожина показывает, что опасность внутренней смуты может исходить не от либералов (давно разбежавшихся или попрятавшихся), но от людей, выступающих под громогласно патриотическими лозунгами.

    И вот Сталин, как и Грозный – знамя для людей, которые считают, что политические элиты «зажрались», не так воюют, не так правят, и их должны согнать «настоящие патриоты», которые сделают все «как надо». Стоит ли поднимать это знамя? Вряд ли. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    Взрывы прогремели в Киеве
    Франция выступила за приглашение Украины в НАТО
    В Петербурге силы ПВО сбили беспилотник
    Пленный сообщил о рытье ВСУ окопов в радиационной зоне Чернобыля
    Фигуриста Десятова отстранили за неподобающее поведение
    Певица Монеточка объявлена в розыск

    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............