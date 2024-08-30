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    Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    @ Global Look Press

    30 августа 2024, 09:10 Мнение

    Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    В деле Павла Дурова, вернее, вокруг него, наблюдается занимательное обстоятельство – весьма слабый интерес, который к происходящему проявляют западные СМИ. На фоне прямо-таки цунами в социальных сетях, традиционные медиа выглядят глубоко равнодушными. Нет, они, конечно, пишут о деле, но все больше в виде сухих заметок и где-нибудь в глубине выпусков. Первой полосы ни задержание, ни условное освобождение с перспективой посадки на десять лет создателя популярнейшего мессенджера не удостоилось ни в одном из ключевых изданий планеты. Что характерно, о конфликте Дурова с российским государством несколько лет назад там писали с куда большим энтузиазмом и активностью.

    Такое поведение СМИ было подмечено уже многими и даже были выдвинуты разные версии – почему, собственно, западный медиамейнстрим не то чтобы игнорирует дело Дурова, но достаточно вяло его освещает. И, в общем-то, не так уж и важно, которое из высказанных предположений верно, главное – все понимают, что это аккуратное дистанцирование носит срежиссированный характер. Кто-то где-то по каким-то своим причинам принял решение, чтобы СМИ не усердствовали в освещении данной темы – и те взяли под козырек.

    Вряд ли хоть для кого-то в современном мире ангажированность и управляемость западных медиа является откровением. Времена, когда их воспринимали как свободный голос правды и независимого мнения, минули уже давно. А за последнее десятилетие даже самые уважаемые и авторитетные СМИ превратились в настолько откровенно пропагандистские листки, что растеряли львиную часть своего былого влияния. Не в России растеряли – а среди собственной западной аудитории.

    У нас же в стране отношение к западным СМИ остается двойственным. С одной стороны, нам – на примере того, что те обычно пишут о России – еще более, чем жителям Запада, очевидна их лживость и ангажированность. Мы там читаем про себя такую чудовищную клевету, столь нелепую аналитику и просто абсурдные мнения, что давно утратили всякий пиетет перед тамошними СМИ. Но, с другой стороны, мы по-прежнему во многом ориентируемся на то, что там пишут – и хорошо еще, если не принимаем это за чистую монету. Особенно в тех редких ситуациях, когда Россию там хвалят или хотя бы признают ее успехи. В подобных случаях у многих людей сразу отключается критическое мышление, и они начинают воспринимать сказанное и написанное в качестве истины в последней инстанции: ну вот же – New York Times написала, значит, это правда.

    В то же время полный отказ от знакомства с тем, что пишут на Западе – и вообще, и о нас в частности – тоже неполезен. Наша собственная история напоминает про опасность медийного запретного плода. Попытки советской цензуры полностью перекрыть все источники западной информации лишь подпитывали усилия советских граждан по прослушиванию западных «голосов» с усилением доверия к ним. Собственно, Запад в данный момент идет строго по стопам СССР: проигрывая геополитическую и экономическую гонку, он теперь старается просто перекрыть все альтернативные источники информации (и тут снова привет Павлу Дурову и его мессенджеру) – в надежде, что агрессивной пропагандой он сможет заглушить вопросы и недовольство людей, сталкивающихся с системным ухудшением своей жизни.

    Более того, катастрофически низкий уровень современной западной русистики, включая журналистику, во многих случаях оказывает на российское общество обратный эффект, усиливая поддержку государства и политики властей. Но есть и иные примеры, когда публикации в западных СМИ используются внутри России в откровенно вредоносных и антигосударственных целях.

    И возникает вопрос: что во всей этой ситуации делать нам?

    Ответ, на самом деле, прост: знакомясь с публикациями в западной прессе, все время помнить, что вся их повестка – от первой страницы до последнего слова – отвечает исключительно интересам и целям заказчиков. А кем бы те ни были, они находятся не по эту сторону границы.

    Особенно это актуально в отношении конфликта на Украине, всех этих бесчисленных инсайдов о ходе боевых действий, планируемых переговорах и якобы уже достигнутых договоренностях. И даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия. Не говоря уже о публикациях, которые мы принимаем на собственный счет, а на самом деле там чисто внутриполитическая интрига для той страны, и «русскую карту» разыгрывают как болвана в преферансе.

    Запад уверовал во всесилие собственной четвертой власти, в способность своих медиа навязать аудитории любую картинку, внедрить в головы людей любые установки, добиться от них любого желаемого поведения.

    Однако противостоять данному подходу можно и даже не очень сложно. Для этого требуются здравый смысл и здоровый скепсис. Этих качеств нашему народу не занимать.

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