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    Политика Запада и мнение народа не связаны вообще никак

    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    2 октября 2024, 11:56 Мнение

    Политика Запада и мнение народа не связаны вообще никак

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    Андрей Перла Андрей Перла

    Политолог

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    «Партия свободы» получила 29% на парламентских выборах в Австрии. Чуть раньше «Альтернатива для Германии» получила на выборах в Бранденбурге почти 30% голосов. Вместе с «Союзом Сары Вагенкнехт» «несистемная оппозиция» будет контролировать примерно половину мест в земельном парламенте. Теоретически это означает, что с мнением «ультраправых», тех, кто не хочет воевать с Россией и не хочет краха германской экономики, теперь следует считаться. Практически правительство земли Бранденбург будет формировать ныне правящая Социал-демократическая партия, вероятно, в коалиции с ХДС. Условно – левые центристы и правые центристы. Безусловно – подпевалы глобалистов, послушные (или слегка фрондирующие) исполнители воли Европейского союза. Совершенно таким же образом будут развиваться события в Австрии: победители не смогут сформировать правительство, вместо них это сделают «умеренные» в союзе с «левыми».

    Именно так работает западная демократия – отнюдь не только в Бранденбурге и не только в Германии, а вообще всегда и везде. У населения или, как раньше говорили, у масс, есть возможность выразить недовольство конкретным политиком и конкретными политическими решениями. Есть даже возможность отодвинуть конкретного непопулярного популиста (нет, не оксюморон, там все политики популисты, но некоторые менее удачливы, чем другие). А вот возможности сменить курс, которым идет страна, у избирателей Запада нет.

    Марксисты считают, что и не было никогда, демократия – не более чем способ обмана масс со стороны господствующих классов. Было время, об этом школьникам в СССР рассказывали на уроках обществоведения. Было время, мы смеялись над этими уроками и повторяли вслед за Западом про благотворность «сменяемости власти».

    Но взглянем на сегодняшнее положение дел. Оно таково, что в Германии «левый» канцлер Олаф Шольц, вероятно, на следующих выборах перестанет быть канцлером. Чуть менее вероятно, что партии нынешней правящей коалиции таковыми быть перестанут – не будет большинства у СДПГ + Зеленых + СВДП. Правительство после очередных федеральных выборов будет формировать «правый» Фридрих Мерц (ХДС/ХСС).

    Но никаких изменений в политике Германии, о которых стоило бы упомянуть, от этого не произойдет. Ни во внешней политике – курс на войну с Россией не скорректируют. Ни во внутренней – ни BASF, ни «Фольксваген» не дождутся «спасения», потому что не дождутся удешевления энергоносителей, потому что курс на войну с Россией и антироссийские санкции – ну, вы поняли.

    На всякий случай повторю: это не проблема Германии. Это вообще не проблема, не баг, а фича. Это отражение фундаментального правила устройства западной демократии. Избиратель выбирает власть, но избиратель не решает, что власть должна делать.

    Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть на Великобританию. Правящая в этом году партия сменилась, консерваторы потеряли большинство в парламенте и правительстве, лейбористы правят бал. Ни во внутренней, ни в внешней политике страны не удается найти даже косметических изменений.

    Или вот во Франции ситуация в точности как в Бранденбурге – за правых голосует больше трети избирателей. Что с правительством? Правительство формирует непопулярный президент, игнорируя мнение этих избирателей. Премьер-министром становится брюссельский бюрократ. И в самом Брюсселе та же петрушка: выборы выигрывают правые, Урсула фон дер Ляйен прощается... Прощается... Еще некоторое время прощается, и – никуда не уходит. Потому что правые бывают разные, никак им между собой не договориться, а вот центристы и левые... Что? Какое мнение избирателей? Нет, не слышали.

    В России очень любят, глядя на происходящее в Западной Европе, фантазировать: вот-вот недовольство населения выльется в победу на выборах разумных политиков, которые станут действовать не в пику России, не под диктовку из Вашингтона, а во благо своих стран. Прагматически-то Европе война с Россией невыгодна, выгодно, наоборот, с Россией если не дружить, то хотя бы торговать. И тратить 4% ВВП на гонку вооружений Европе невыгодно. Тем более в условиях рецессии. И отдавать деньги, которые можно было бы потратить на инвестиции внутри своих стран и на «социалку», Украине – тоже невыгодно. Вот-вот «Альтернатива» или еще какая Сара или Марин получат большинство и вот тогда... 

    Ничего не изменится и тогда. Демократия – это не власть большинства голосующих избирателей, а власть демократов. Даже более того – власть Демократической партии США. Из этого и следует исходить, говоря о взаимоотношениях с Западом.

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