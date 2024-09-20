Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Захарова: Россия в отличие от Запада никому не запрещает высказываться
Российская сторона никому не запрещает высказываться, в отличие от Запада, где права человека защищены только на словах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
После выступления посла Израиля в Москве Симоны Гальперин на сессии Евразийского женского форума (ЕЖФ), озвучившей позицию Тель-Авива по палестино-израильскому конфликту, Захарова указала, что Россия дает возможность представителям разных стран выступать с разной позицией, передает ТАСС.
«Вот она – настоящая демократия, настоящий плюрализм, настоящая свобода. И поэтому теперь выбор за вами – что вы выбираете: либеральный диктат, который только на словах защищает права человека, или многополярность, которая дает людям с разными точками зрения выступать», – сказала дипломат.
Она подчеркнула, что после того, как Россия пришла на помощь русскоязычным людям на Украине, на Западе всячески препятствовали тому, чтобы российские дипломаты выражали свою точку зрения в международном информационном пространстве.
«Нас исключали, вынимали микрофоны, выдергивали шнуры – делали все, чтобы наша дипломатия, в том числе женщины на международных женских форумах, не могли сказать о том, как страдали матери, которые сидели по десять лет в подвалах», – сказала Захарова.
В июле на заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова.