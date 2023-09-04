Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
В Госдуме предложили мухоморы приравнять к наркотикам
Депутат Госдумы Метшин предложил приравнять мухоморы к наркотикам
Мухоморы необходимо приравнять к наркотикам, поскольку число отравившихся грибами каждый год растет на 40%, заявил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.
Как указал Метшин, свободную продажу галлюциногенных грибов в России необходимо изменить. По его словам, на законодательном уровне принятие запретных и ограничительных мер всегда является результатом глубоких исследований вопроса с учетом мнений экспертов и общественности, передает телеканал 360 со ссылкой на «Вечернюю Казань».
В августе сообщалось о массовом отравлении грибами в детском лагере в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Ранее микологи рассказали газете ВЗГЛЯД, что столько мухоморов, сколько в России, вообще нигде в мире не собирается, страна сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке этих грибов, причем как для лекарственных целей, так и для терапевтических.