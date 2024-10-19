Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Мигрантов в Хабаровском крае лишили гражданства за уклонение от воинского учета
На Дальнем Востоке троих мигрантов лишили гражданства России за отказ встать на воинский учет
В Хабаровском крае троих мигрантов из Таджикистана лишили российского гражданства после выявленных нарушений по постановке на воинский учет.
На Дальнем Востоке России впервые приняты решения о прекращении гражданства страны в отношении мигрантов, которые не выполнили обязательство по постановке на воинский учет. Как сообщает сайт Управления МВД России по Хабаровскому краю, трое выходцев из Таджикистана, получая российское гражданство, обязались соблюдать Конституцию и законодательство, однако не встали на воинский учет, что было выявлено в ходе совместной работы Военного комиссариата и Управления по вопросам миграции.
Управление МВД по Хабаровскому краю, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», приняло решения о прекращении гражданства для этих мигрантов. Они были лично уведомлены о лишении гражданства, а выданные ранее паспорта изъяты и признаны недействительными. Мигрантам теперь необходимо покинуть территорию России, так как их легальные основания для пребывания в стране аннулированы.
Задержание мигрантов было осуществлено полицией совместно с сотрудниками регионального УФСБ России. Этот случай стал первым на Дальнем Востоке, когда гражданства лишили именно за неисполнение обязательства по постановке на воинский учет.
Ранее в ходе операции «Нелегал» из России выдворили свыше 2 тыс. мигрантов.
На прошлой неделе сообщалось, что в Москве лишили ранее приобретенного гражданства двоих мужчин, которые не встали на воинский учет. А в ходе рейда в Домодедово обнаружили более 280 иностранных граждан с российским гражданством, не вставших на учет.