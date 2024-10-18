18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.7 комментариев
Концерн «Калашников» протестировал боевые мотоциклы в приграничных районах
Концерн «Калашников» протестировал боевые электрические мотоциклы в сложных условиях в приграничных районах
Концерн «Калашников» приступил к тестированию боевых электрических мотоциклов в приграничных районах, чтобы проверить их эффективность в сложных условиях и для выполнения специальных задач.
Концерн «Калашников» направил несколько моделей боевых мотоциклов электрических (БМЭ) в приграничные районы для проведения испытаний, сообщает Telegram-канал концерна. Эти мотоциклы предназначены для работы в условиях повышенной сложности и могут использоваться для выполнения специальных задач, включая операции в зоне проведения СВО.
БМЭ выделяются низким уровнем шума и отсутствием теплового излучения, что делает их незаметными для тепловизоров. Эти характеристики, в сочетании с прочной конструкцией, улучшенной системой охлаждения и эргономичным дизайном, обеспечивают высокую маневренность мотоциклов и их способность эффективно передвигаться по пересеченной местности. Благодаря этому, они подходят для выполнения задач разведки, поисковых операций и рейдов.
Тестирования проводятся небольшими партиями, соответствующими конкретным задачам и целям для каждой модели. В испытаниях принимают участие представители заказчика, которые совместно со специалистами концерна корректируют пожелания пользователей и оперативно вносят необходимые доработки в случае выявления технических недостатков.
Ранее концерн «Калашников» завершил испытания нового беспилотника «Голиаф» в зоне спецоперации, планируется оснащение им российских силовых структур. Кроме того барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.