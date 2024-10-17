Следствие по делу Блиновского приостановили из-за службы фигуранта в зоне СВО

Следствие по делу о неуплате налогов Блиновским в Ярославле приостановлено из-за его службы в СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расследование по делу о неуплате налогов супругом блогера Елены Блиновской Алексеем Блиновским было временно приостановлено из-за его службы в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на слова судьи Виктории Беляковой. В ходе заседания суда в Ярославле было принято решение, что предварительное следствие приостанавливается на период контракта Блиновского на военную службу в Вооруженных силах России, а также отменяется мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

В то же время арбитражный суд Ярославской области отложил рассмотрение дела о банкротстве Блиновского на 18 ноября. Данное решение связано с тем, что Блиновский, находящийся в зоне СВО, не был должным образом извещен о судебном заседании. Судья заявила, что заседание будет перенесено на 18 ноября в 9.10 мск, если командир воинской части Блиновского подтвердит его оповещение.

Ранее Блиновский временно не вернулся в зону СВО из-за участия в следствии по делу Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве. Он в ближайшее время прибудет в Москву для участия в следственных действиях, и если его контракт с Минобороны окажется законным, вернется на передовую. Арбитражный суд Ярославской области отложил заседание по банкротству Блиновского до 17 октября для установления его местонахождения.