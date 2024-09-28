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Супруг Блиновской не вернулся в зону СВО из-за расследования дела Пашаева
Адвокат: Алексей Блиновский не вернулся в зону СВО из-за участия в следствии по делу Пашаева
Алексей Блиновский, супруг основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской, временно не вернулся в зону СВО из-за участия в следствии по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили в правоохранительных органах.
Алексей Блиновский, супруг основательницы проекта «Марафон желаний», временно не вернулся на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов. Причиной такого решения стало активное участие Блиновского в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела против бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
Эльман Пашаев находится под арестом по подозрению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что бывший адвокат мог быть вовлечен в преступные схемы и действовать в ущерб своим клиентам и партнерам. На данный момент, Алексей Блиновский оказывает содействие следственным органам в процессе выяснения обстоятельств дела.
По словам источника агентства, Блиновский активно участвует в следственных действиях, поэтому возвращение к месту службы в зону СВО временно отложено. «Пока Алексей Блиновский к месту службы в зону СВО не вернулся, так как активно участвует в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела в отношении Пашаева», – уточнил собеседник агентства.
Несколько сослуживцев экс-адвоката Эльмана Пашаева были вызваны в Москву для участия в следственных действиях по делу о мошенничестве
Ранее сообщалось, что супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей в ближайшее время прибудет в Москву для участия в следственных действиях. Однако заседание по банкротству Алексея Блиновского отложили до 17 октября, чтобы установить его местонахождение.