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Сослуживцев Пашаева вызвали в Москву для допроса
Сослуживцев арестованного Пашаева вызвали в Москву как свидетелей
Несколько сослуживцев экс-адвоката Эльмана Пашаева были вызваны в Москву для участия в следственных действиях по делу о мошенничестве, связанному с их бывшим коллегой, сообщили в силовых структурах ДНР.
Как говорится в сообщении, несколько сослуживцев бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве, были вызваны в Москву для проведения следственных действий, передает РИА «Новости». Экс-адвокат, ранее служивший в подразделении на Угледарском направлении СВО, оказался под подозрением в незаконных действиях, и его коллеги теперь выступают в качестве свидетелей.
В столицу России были доставлены как минимум три человека, чтобы дать показания по данному делу. Это делается для уточнения деталей и получения новых данных, которые могут быть важны для следствия. Допросы свидетелей проводятся в рамках установленной процедуры, чтобы собрать полную картину происходящего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший адвокат Эльман Пашаев был отправлен под стражу Московским гарнизонным военным судом по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ранее были опубликованы кадры его задержания. Сообщалось, что Пашаев получил от Алексея Блиновского 46 млн рублей за обещание освободить его и его жену Елену от уголовной ответственности за неуплату налогов.