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Жительница Самары задержана за поджог вышки по заданию Украины
Жительница Самары подожгла вышку связи по заданию украинской стороны
В Самаре задержали девушку 2003 года рождения за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию украинской стороны.
Сотрудники управления ФСБ по Самарской области сообщили о задержании жительницы региона 2003 года рождения, передает ТАСС. Девушка подожгла вышку сотовой связи и готовила поджог релейного шкафа у железнодорожной станции в Самаре. Согласно данным УФСБ, она установила контакт с представителем украинской стороны через мессенджер и действовала из материальной заинтересованности.
Задержанная привлекла к поджогу вышки жителей региона, имеющих проблемы с наркотиками. Девушка также предпринимала самостоятельные действия по подготовке поджога релейного шкафа. В ходе обыска был обнаружен «схрон» с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючей смесью.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Подельникам девушки предъявлены обвинения по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Дело по их вине возбуждено по ч. 2 ст.167 УК РФ.
Ранее подозреваемые в поджогах в нескольких регионах заявили, что украинские спецслужбы поставили им задачу изготовить взрывчатку для подрыва поезда и поджечь самолет. А в Калужской области подавленный силами РЭБ беспилотник зацепился за вышку сотовой связи, сообщал губернатор региона Владислав Шапша.