Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Беспилотник врезался в вышку сотовой связи в Калужской области
Губернатор Калужской области: Подавленный беспилотник повредил вышку сотовой связи
Подавленный силами РЭБ беспилотник зацепился за вышку сотовой связи в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
БПЛА задел вышку рядом с одним из населенных пунктов в Тарусском районе. Вышка получила незначительные повреждения, написал Шапша в Telegram-канале.
На месте работает оперативная группа.
Напомним, в ночь на 1 сентября средства ПВО сбили 158 украинских дронов над 15 регионами России.