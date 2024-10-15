Би-би-си пожаловалась на нехватку финансирования для конкуренции с «российским нарративом» в странах Глобального Юга

Tекст: Антон Антонов

По словам Дэйви, сокращение финансирования корпорации существенно повлияло на ее конкурентоспособность на международной арене. Особенно заметен упадок в странах Ближнего Востока и Африки.

Дэйви подчеркнул, что пришлось прекратить радиовещание на арабском и персидском языках, а также на хинди. Частоты в Ливане перешли к российским вещателям, передает ТАСС.

«В Африке российские СМИ действуют особенно активно, продвигая свой нарратив. Популярные видеоблогеры в социальных сетях усиливают пропаганду, а так называемые активисты ведут трансляции с пророссийских маршей», – отметил он.

Дэйви также заявил, что Москва и Пекин вкладывают в свои СМИ гораздо больше средств, чем Великобритания. По его версии, речь идет о 8–10 млрд долларов, тогда как бюджет британской корпорации составляет всего 520 млн. Он подчеркнул, что такие инвестиции оправдывают себя не только с точки зрения охвата, но и в плане доверия к информации RT и CGTN.

«Мы наблюдаем полномасштабное, идущее по всему миру наступление на правду, а также на безопасность, стабильность и демократию. На этом фоне жизненно важно защищать независимые институты, полностью подотчетные (государству и обществу), но не находящиеся ни под чьим контролем. В том числе это касается вещателей», – сказал он.