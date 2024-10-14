Эксперт назвал ОТРК «Искандер-М» угрозой НАТО благодаря высокой мощности и точности

Tекст: Ольга Иванова

Перенджиев в интервью для «Лента.ру» рассказал об особенностях оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который нанес удар по судну в порту Одессы. По его словам, этот комплекс способен уничтожать системы ПВО и ПРО, узлы связи, скопления войск и техники, а также корабли.

Перенджиев подчеркнул, что боевое оснащение «Искандера» включает кассетно-осколочные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет эффективно поражать как площадные, так и точечные цели. Масса боевой части ракеты составляет 480 кг, а ее максимальная дальность поражения достигает 500 км. Комплекс также может пробивать бетонные сооружения, такие как бункеры.

Эксперт отметил, что «Искандер-М» является одним из самых мощных видов оружия в мире благодаря своей скорости в 2100 метров в секунду после начального участка траектории. Это делает его грозой для НАТО и позволяет эффективно поражать различные цели, включая самолеты и вертолеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы возле порта в Одессе, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. В результате этого удара погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, о чем заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

