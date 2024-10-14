Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины

Нарышкин назвал экстенсивные методы Хрущева причиной деградации почв СССР

Tекст: Вера Басилая

Нарышкин заявил, что экстенсивные методы, примененные Хрущевым для освоения целины, привели к деградации почв и резкому снижению урожайности. Это вынудило Советский Союз начать закупки зерна за границей, передает РИА «Новости».

По его словам, послевоенный Советский Союз нуждался в обеспечении себя зерном не только для внутреннего потребления, но и для восстановления промышленного потенциала и разрушенной инфраструктуры. В 1954 году для решения зерновой проблемы было решено осваивать целину. В результате этой программы безлюдные степи приняли свыше миллиона добровольцев, большинство из которых были студенты.

«За десять лет было распахано более 40 млн гектаров полей», – сказал Нарышкин. В рамках проекта также были созданы новые промышленные объекты и построены города и поселки. Однако технологии того времени не позволяли сохранить плодородие целинных земель на долгий срок. Экстенсивное использование привело к снижению урожайности и необходимости импортировать зерно.

Несмотря на это, Нарышкин подчеркнул, что освоение целины нельзя считать ошибкой. Он назвал его массовым гражданским подвигом, который дал стране несколько лет зернового изобилия и заложил основу для дальнейшего развития сельского хозяйства.

В понедельник исполняется 60 лет со дня отставки Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.