Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины
Нарышкин назвал экстенсивные методы Хрущева причиной деградации почв СССР
Освоение целины под руководством Никиты Хрущева привело к деградации почв и вынужденной закупке зерна за границей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе по истории освоения целины.
Нарышкин заявил, что экстенсивные методы, примененные Хрущевым для освоения целины, привели к деградации почв и резкому снижению урожайности. Это вынудило Советский Союз начать закупки зерна за границей, передает РИА «Новости».
По его словам, послевоенный Советский Союз нуждался в обеспечении себя зерном не только для внутреннего потребления, но и для восстановления промышленного потенциала и разрушенной инфраструктуры. В 1954 году для решения зерновой проблемы было решено осваивать целину. В результате этой программы безлюдные степи приняли свыше миллиона добровольцев, большинство из которых были студенты.
«За десять лет было распахано более 40 млн гектаров полей», – сказал Нарышкин. В рамках проекта также были созданы новые промышленные объекты и построены города и поселки. Однако технологии того времени не позволяли сохранить плодородие целинных земель на долгий срок. Экстенсивное использование привело к снижению урожайности и необходимости импортировать зерно.
Несмотря на это, Нарышкин подчеркнул, что освоение целины нельзя считать ошибкой. Он назвал его массовым гражданским подвигом, который дал стране несколько лет зернового изобилия и заложил основу для дальнейшего развития сельского хозяйства.
В понедельник исполняется 60 лет со дня отставки Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.