Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула
Екатерина Андреева удержала равновесие после поломки стула в прямом эфире
Во время эфира программы «Время» на Первом канале у Екатерины Андреевой сломался стул, но ведущая сумела удержать равновесие и продолжить выпуск, несмотря на инцидент.
Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел 12 октября в эфире программы «Время» на Первом канале. Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации из-за сломанного стула.
На видеозаписи можно заметить, как в середине репортажа Андреевой раздается звук ломающегося стула. Ведущая начала терять равновесие и падать, однако ей удалось быстро сориентироваться и восстановить исходное положение.
Инцидент не повлиял на эфир, и Андреева продолжила свой рассказ как ни в чем не бывало. Программа «Время» продолжила выходить в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года бывший редактор на Первом канале Марина Овсянникова выбежала в прямой эфир, держа плакат с протестом против СВО, однако ведущая Екатерина Андреева продолжила вести программу без остановок или заминок.