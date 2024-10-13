Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула

Екатерина Андреева удержала равновесие после поломки стула в прямом эфире

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел 12 октября в эфире программы «Время» на Первом канале. Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации из-за сломанного стула.

На видеозаписи можно заметить, как в середине репортажа Андреевой раздается звук ломающегося стула. Ведущая начала терять равновесие и падать, однако ей удалось быстро сориентироваться и восстановить исходное положение.

Инцидент не повлиял на эфир, и Андреева продолжила свой рассказ как ни в чем не бывало. Программа «Время» продолжила выходить в обычном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года бывший редактор на Первом канале Марина Овсянникова выбежала в прямой эфир, держа плакат с протестом против СВО, однако ведущая Екатерина Андреева продолжила вести программу без остановок или заминок.

