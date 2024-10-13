  • Новость часаМинобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
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    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
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    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
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    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 15:41 • Новости дня

    В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Подмосковье уроженка Таджикистана добавила уксусную кислоту в детское питание, после чего попыталась покончить с собой. Двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указали в правоохранительных органах, после инцидента женщина пыталась покончить с собой, сейчас она также находится в больнице, передает РИА «Новости».

    По данному факту заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Следственные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды «Джермук» после инцидента с жителем Владикавказа, который получил ожог пищевода и скончался после употребления содержимого бутылки, оказавшегося уксусом.

    12 октября 2024, 19:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе

    Царев: Женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II в Одессе, убита в СИЗО

    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II, была убита в СИЗО после задержания, сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев заявил, что официальная версия правоохранительных органов указывает на смерть женщины от сердечной недостаточности, однако он утверждает, что женщину убили после ареста и перевода в СИЗО, передает «Газета.Ru».

    По словам Царева, в отделении полиции женщина сообщила правоохранителям, что не простит украинским властям трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

    Ранее в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    Кроме того, прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке.

    Коментарии (86)
    13 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

    Мария Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из Москвы

    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу видеоролика, представленного в соцсетях Министерством иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, сообщает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ролике, использовались кадры Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

    «Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

    День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете.

    Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.

    Коментарии (66)
    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    Коментарии (0)
    12 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, комментируя рейд военкомов на его концерте в Киеве, выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

    Вакарчук не стал давать прямых комментариев по поводу рейда военкомов, который произошел на его концерте в Киеве. Он лишь выразил благодарность своим поклонникам «за верность группе».

    «Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – приводит слова Вакарчука РБК.

    Информацию о задержаниях, которые могли произойти после концерта, Вакарчук не предоставил.

    Ранее военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве.

    После этого украинцы начали массово сдавать билеты на концерты группы.

    Позже сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.

    Коментарии (26)
    13 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска

    Украинские войска начали отвод подразделений из Дзержинска в Донецкой области

    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске начался частичный отвод украинских подразделений, вызванный сложной обстановкой для ВСУ в этом районе.

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города».

    Источник также отметил, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Коментарии (5)
    12 октября 2024, 18:51 • Новости дня
    Польша раскрыла назначение американской базы ПРО в Редзикове

    Сикорский сообщил о подготовке базы ПРО в Редзикове для защиты от ракет России и Ирана

    Польша раскрыла назначение американской базы ПРО в Редзикове
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзикове будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели, передает канал «360».

    Сикорский подчеркнул, что он добился во время переговоров, чтобы Польша имела возможность сбивать российские ракеты. Он также отметил, что Вашингтон «изменил концепцию» при создании этой базы в 165 км от России.

    Аналитик Яцек Раубо заявлял, что американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки.

    Между тем, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

    Анджейчак также указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров для использования в случае войны с Россией.

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    12 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    В «Ленкоме» рассказали о состоянии Збруева

    «Ленком»: Александр Збруев продолжает лечение в больнице

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в стационаре и не появится на сцене «Ленкома» в ближайшее время, сообщили в театре «Ленком Марка Захарова».

    В театре заявили, что никаких обращений от Telegram-канала Shot, который ранее сообщил о готовности артиста выйти на сцену 22 октября в спектакле «Вишневый сад», не поступало.

    «Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает находиться в стационаре на плановом лечении», приводит РИА «Новости» комментарий театра «Ленком Марка Захарова».

    Кроме того, подчеркнули в театре, на официальном сайте «Ленкома» еще 3 октября был опубликован актерский состав спектакля «Вишневый сад», который пройдет 22 октября. Имени Александра Збруева в этом списке нет.

    Ранее артист проходил плановое обследование после перенесенной тяжелой операции, о чем также сообщили в театре.

    Александр Збруев ранее ложился в больницу на плановое лечение в 2021 году.

    Также СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии.

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    12 октября 2024, 18:06 • Новости дня
    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за ее руководителем Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков считает, что подобные высказывания являются отражением американской модели международных отношений.

    «Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Песков добавил, что такая модель международных отношений, по его мнению, все меньше нравится мировому большинству.

    Камала Харрис ранее выступила с оскорбительными заявлениями в адрес Путина. Она дала аналогичные оценки своему конкуренту-республиканцу и руководителям Китая и КНДР. Оскорбительные слова прозвучали в контексте обсуждения неподтвержденных утверждений журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение заявлениями вице-президента США Камалы Харрис, которые он назвал неуважительными к премьер-министру Виктору Орбану.

     До этого сообщалось, что Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи «диктаторами, автократами и убийцами».

    Президент США Джо Байден ранее заявлял, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки.

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    13 октября 2024, 02:11 • Новости дня
    Испанские ученые назвали Колумба евреем-сефардом

    Гранадский университет провел ДНК-анализ останков Колумба и предположил его еврейское происхождение

    Испанские ученые назвали Колумба евреем-сефардом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испанские исследователи из Гранадского университета провели ДНК-анализ останков мореплавателя Христофора Колумба и предположили, что он мог быть евреем-сефардом, родом с Пиренейского полуострова.

    Специалисты Гранадского университета в Испании провели многолетнее исследование, целью которого было определить истинное происхождение Христофора Колумба, сообщает ТАСС. В ходе анализа ДНК останков, хранящихся в Севильском соборе, установлено их соответствие мореплавателю.

    Фильм, показанный телекомпанией TVE и получивший название «Колумб, ДНК. Его истинное происхождение», предполагает, что Колумб был евреем-сефардом.

    Исследование длилось более 20 лет под руководством профессора Хосе Антонио Лоренте. Были также изучены останки его брата и сына. Предполагается, что мореплаватель происходил из района Валенсии, однако его точное происхождение остается спорным. Университет считает это одним из крупных нерешенных вопросов истории.

    Ранее считалось, что Колумб был генуэзцем, однако выдвигались теории о его испанском, португальском, хорватском и даже польском происхождении. Полные результаты исследования будут представлены в ноябре, когда состоится пресс-конференция, и опубликованы в международном журнале.

    Колумб известен своими экспедициями, в ходе которых он открыл новый свет – Америку. 12 октября в Испании отмечается Национальный день, посвященный открытию Америки, и фильм был показан к этой дате.

    Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании в честь Дня испанской нации, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Коментарии (31)
    13 октября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу

    Медведев призвал вспомнить про разделы Польши после угрозы ударить по Петербургу

    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозу экс-главы польского Генштаба Раймунда Анджейчака нанести удар по Петербургу, напомнив ему о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.

    Медведев в своем Telegram-канале напомнил Анджейчаку о разделе Польши в разные исторические периоды и посоветовал ему не провоцировать Россию. Он отметил, что Варшава в прошлом входила в состав Российской империи и такие угрозы могут иметь серьезные последствия. Медведев назвал Анджейчака «отставным дураком» и посоветовал ему вспомнить историю, и «не будил зверя».

    В пятницу бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.

    Коментарии (11)
    13 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине

    Bild: Германия больше не планирует отправлять Украине танки Leopard 2

    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время, сообщили СМИ.

    По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц, пишет «Коммерсант».

    Издание уточняет, что немецкое Минобороны не считает, что Киев в скором времени сможет провести контрнаступление. Именно по этой причине поставки крупной военной техники, согласно документу, были завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    12 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Минобороны: Российские военные уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили при помощи беспилотников группу украинских военнослужащих во время ротации в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что украинские боевики пытались провести ротацию своих подразделений в ночное время. После анализа разведывательных данных было принято решение о нанесении огневого удара по подразделениям ВСУ. Войска «Запад» выбрали подходящий момент для атаки и нанесли внезапные удары по противнику, зафиксированные средствами объективного контроля.

    Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 1,9 тыс. человек.

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    13 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

    Украинские военные вывезли сельхозтехнику из Кореневского района в Курской области на Украину

    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ вывезли на Украину всю сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района Курской области, оставив район разграбленным, а часть оставленной техники была уничтожена.

    Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области, сообщает ТАСС. По словам главы района Марины Дегтяревой, все занятые украинскими военными территории были разграблены, а техника отправлена на Украину. Дегтярева подчеркнула: «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена».

    Часть техники, которую украинским военным не удалось вывезти, была уничтожена путем поджога. Это добавляет к разрушениям, которые понес район в результате действий ВСУ.

    Дегтярева также отметила, что ей известны случаи расстрелов мирных жителей при их эвакуации из населенных пунктов. По ее словам, в районе было совершено множество других преступлений украинскими военными. Информация о происшествиях, по ее заявлению, указывает на серьезные нарушения прав человека в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

    Коментарии (33)
    13 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся значительные потери противнику, включая уничтожение нескольких единиц техники и сотен военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.

    На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.

    В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные взяли штурмом поселок Левадное, который находится на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, а ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР.

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    13 октября 2024, 08:03 • Новости дня
    Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы

    Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за политики демократов в США

    Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.

    Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, заявил, что существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие четыре месяца из-за политики, проводимой демократами. Об этом сообщает ТАСС.

    Трамп отметил, что нынешнее руководство страны не в состоянии предотвратить возможный конфликт.

    «Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», – сказал Трамп, выступая на митинге в Калифорнии.

    Трамп также подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине и прекратить хаос на Ближнем Востоке.

    По его мнению, нынешнее руководство недостаточно эффективно справляется с этими вызовами, что может привести к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что штаб Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании, утверждая, что ее график значительно менее насыщен по сравнению с активностью Трампа.

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    12 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    При взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей и двое взрослых
    При взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей и двое взрослых
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате взрыва и последующего пожара на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, двое из них – дети, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Возгорание уже ликвидировали, ведется разбор завалов и проливка конструкций, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В МЧС уточнили, что пожар занимал площадь в 900 квадратных метров.

    Между тем прокуратура Чечни начала проверку по факту происшествия, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего. В региональном следственном управлении СК сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают следователи.

    В субботу вечером на одной из автозаправочных станций в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, который привел к полному разрушению АЗС, после чего начался пожар.

    Коментарии (13)
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    Зачем рубль катается на американских гонках

    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    «Я изначально хотел в самое пекло»

    «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности

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    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность

    Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов премьер прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан. Почему Исиба ставит под сомнение свойственные политическому истеблишменту табу и что будет с проамериканским курсом страны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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