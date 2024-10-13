В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в правоохранительных органах, после инцидента женщина пыталась покончить с собой, сейчас она также находится в больнице, передает РИА «Новости».

По данному факту заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Следственные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды «Джермук» после инцидента с жителем Владикавказа, который получил ожог пищевода и скончался после употребления содержимого бутылки, оказавшегося уксусом.