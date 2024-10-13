Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой
В Подмосковье уроженка Таджикистана добавила уксусную кислоту в детское питание, после чего попыталась покончить с собой. Двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в правоохранительных органах.
Как указали в правоохранительных органах, после инцидента женщина пыталась покончить с собой, сейчас она также находится в больнице, передает РИА «Новости».
По данному факту заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Следственные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды «Джермук» после инцидента с жителем Владикавказа, который получил ожог пищевода и скончался после употребления содержимого бутылки, оказавшегося уксусом.