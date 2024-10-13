Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Сын зарезал мать в Подмосковье после ссоры
Подросток в Подмосковье зарезал мать из-за упреков в безработице и алкоголизме
В подмосковных Химках 21-летний молодой человек убил свою 47-летнюю мать после конфликта, вызванного ее упреками по поводу его безработицы и злоупотребления алкоголем; по этому факту возбуждено уголовное дело.
Молодой человек из подмосковных Химок совершил убийство своей матери из-за конфликтов на фоне упреков по поводу его безработицы и злоупотребления алкоголем, сообщает РИА «Новости». Трагедия произошла в пятницу, когда 21-летний юноша нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина была доставлена в больницу, но, к сожалению, спасти её не удалось – она скончалась от полученных травм.
После злодеяния подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На допросе молодой человек признался, что причиной его действий стали регулярные конфликты с матерью, которые возникали из-за её претензий относительно его образа жизни. В частности, она упрекала его за безработицу и пристрастие к алкоголю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины. В рамках расследования следователи и криминалисты провели осмотр места преступления и изъяли орудие убийства – нож. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и продолжаются допросы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы женщина зарезала двухлетнего сына, в Петербурге подросток убил мать и дядю, а в Воронеже женщина убила своих детей и покончила с собой.