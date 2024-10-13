Сын зарезал мать в Подмосковье после ссоры

Подросток в Подмосковье зарезал мать из-за упреков в безработице и алкоголизме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Молодой человек из подмосковных Химок совершил убийство своей матери из-за конфликтов на фоне упреков по поводу его безработицы и злоупотребления алкоголем, сообщает РИА «Новости». Трагедия произошла в пятницу, когда 21-летний юноша нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина была доставлена в больницу, но, к сожалению, спасти её не удалось – она скончалась от полученных травм.

После злодеяния подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На допросе молодой человек признался, что причиной его действий стали регулярные конфликты с матерью, которые возникали из-за её претензий относительно его образа жизни. В частности, она упрекала его за безработицу и пристрастие к алкоголю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины. В рамках расследования следователи и криминалисты провели осмотр места преступления и изъяли орудие убийства – нож. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и продолжаются допросы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы женщина зарезала двухлетнего сына, в Петербурге подросток убил мать и дядю, а в Воронеже женщина убила своих детей и покончила с собой.