Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
При столкновении поездов в Египте пострадали 20 человек
Минздрав Египта сообщил о 20 пострадавших при столкновении поездов в провинции Эль-Минья
В Египте столкновение двух поездов привело к травмам у двадцати человек, все они госпитализированы, причины аварии устанавливаются.
По меньшей мере 20 человек получили травмы при столкновении двух пассажирских поездов в провинции Эль-Минья в центре Египта, сообщает ТАСС. Министерство здравоохранения Египта на своей странице в Facebook*, признанном в России экстремистским, сообщило, что все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пока нет информации о погибших.
На место происшествия прибыли 23 машины скорой помощи, и министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар отправил туда своего заместителя для координации действий. Ведомство продолжает следить за развитием ситуации. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, выясняя причины столкновения.
Портал Al-Youm as-Sabia уточняет, что инцидент произошел утром в воскресенье. Пассажирский поезд, направлявшийся в Каир, столкнулся с локомотивом другого состава, в результате чего два вагона упали в водоканал, который проходит рядом с путями. Причины аварии пока остаются неизвестными, на месте работают спасательные бригады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске в результате столкновения двух грузовых поездов один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован. В Германии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом, в результате чего пострадали 13 человек, трое из которых получили серьезные травмы. В районе станции Прага-Либень столкновение пассажирского поезда с локомотивом привело к ранениям различной тяжести у 10-15 человек.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ