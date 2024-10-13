Минздрав Египта сообщил о 20 пострадавших при столкновении поездов в провинции Эль-Минья

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 20 человек получили травмы при столкновении двух пассажирских поездов в провинции Эль-Минья в центре Египта, сообщает ТАСС. Министерство здравоохранения Египта на своей странице в Facebook*, признанном в России экстремистским, сообщило, что все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пока нет информации о погибших.

На место происшествия прибыли 23 машины скорой помощи, и министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар отправил туда своего заместителя для координации действий. Ведомство продолжает следить за развитием ситуации. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, выясняя причины столкновения.

Портал Al-Youm as-Sabia уточняет, что инцидент произошел утром в воскресенье. Пассажирский поезд, направлявшийся в Каир, столкнулся с локомотивом другого состава, в результате чего два вагона упали в водоканал, который проходит рядом с путями. Причины аварии пока остаются неизвестными, на месте работают спасательные бригады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске в результате столкновения двух грузовых поездов один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован. В Германии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом, в результате чего пострадали 13 человек, трое из которых получили серьезные травмы. В районе станции Прага-Либень столкновение пассажирского поезда с локомотивом привело к ранениям различной тяжести у 10-15 человек.