В Белгородском районе дрон-камикадзе ВСУ ранил двух бойцов самообороны

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Петровке, ранены два бойца самообороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате атаки дрона-камикадзе в селе Петровка Белгородского района Белгородской области пострадали два бойца самообороны, сообщает ТАСС. Губернатор региона, Вячеслав Гладков отметил, что дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, а затем будут переведены в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Кроме того, в Белгородском районе по населенным пунктам, включая Майский и Октябрьский, было выпущено 72 боеприпаса и совершены атаки с помощью восьми беспилотников, три из которых были сбиты системой ПВО. Гладков также сообщил о гибели жителя села Устиновка в результате утренней атаки и ранения еще одного человека, которого госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки.

В других районах области также зафиксированы обстрелы и атаки беспилотников. В Шебекинском городском округе были обстреляны несколько населенных пунктов, в результате чего разрушена летняя кухня, повреждены восемь частных домов, газовая труба и два автомобиля. В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, но пострадавших и повреждений нет. Над Валуйским муниципальным округом был сбит беспилотник, а в Волоконовском районе обстрелы обошлись без последствий.

Грайворонский муниципальный округ также подвергся атакам: по нескольким селам выпустили 21 боеприпас и пять беспилотников, в результате чего три надворные постройки были повреждены, одна из них сгорела. В Краснояружском районе по селам Колотиловка и Поповка выпущено два беспилотника, один из них был сбит, пострадавших и повреждений нет. Над Прохоровским районом также сбит беспилотник, без последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил о гибели жителя белгородского села из-за атаки беспилотника ВСУ, также сообщалось, что в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб и 11 получили ранения, а в городе Шебекино в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ ранения получили девять местных жителей.