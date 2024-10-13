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    Зачем рубль катается на американских гонках
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    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 11:41 • Новости дня

    В Белгородском районе дрон-камикадзе ВСУ ранил двух бойцов самообороны

    Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Петровке, ранены два бойца самообороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль, ранив двух бойцов самообороны, которые обратились в больницу за медицинской помощью.

    В результате атаки дрона-камикадзе в селе Петровка Белгородского района Белгородской области пострадали два бойца самообороны, сообщает ТАСС. Губернатор региона, Вячеслав Гладков отметил, что дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, а затем будут переведены в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    Кроме того, в Белгородском районе по населенным пунктам, включая Майский и Октябрьский, было выпущено 72 боеприпаса и совершены атаки с помощью восьми беспилотников, три из которых были сбиты системой ПВО. Гладков также сообщил о гибели жителя села Устиновка в результате утренней атаки и ранения еще одного человека, которого госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки.

    В других районах области также зафиксированы обстрелы и атаки беспилотников. В Шебекинском городском округе были обстреляны несколько населенных пунктов, в результате чего разрушена летняя кухня, повреждены восемь частных домов, газовая труба и два автомобиля. В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, но пострадавших и повреждений нет. Над Валуйским муниципальным округом был сбит беспилотник, а в Волоконовском районе обстрелы обошлись без последствий.

    Грайворонский муниципальный округ также подвергся атакам: по нескольким селам выпустили 21 боеприпас и пять беспилотников, в результате чего три надворные постройки были повреждены, одна из них сгорела. В Краснояружском районе по селам Колотиловка и Поповка выпущено два беспилотника, один из них был сбит, пострадавших и повреждений нет. Над Прохоровским районом также сбит беспилотник, без последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил о гибели жителя белгородского села из-за атаки беспилотника ВСУ, также сообщалось, что в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб и 11 получили ранения, а в городе Шебекино в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ ранения получили девять местных жителей.

    12 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для ВСУ груз, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.

    Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.

    Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

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    12 октября 2024, 16:22 • Новости дня
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink, утверждает Washington Post.

    Российская армия повысила свой военный потенциал благодаря использованию захваченных на Украине, передает The Washington Post, передает «Газета.Ru».

    Украинская армия, столкнувшаяся с недостатком в вооружении и численности, потеряла свое основное преимущество – доступ к интернету через Starlink. Теперь этим преимуществом обладают и российские войска.

    При этом США не могут повлиять на то, что терминалы Starlink оказались у российских военных. Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, защищавшей район Угледара, заявил, что российская армия смогла одолеть украинские силы во многом благодаря использованию Starlink.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink.

    Коментарии (28)
    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    12 октября 2024, 13:15 • Новости дня
    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Military Watch Magazine: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine.

    По данным журнала, российские военные наносят прицельные удары по таким системам, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что такие оборонительные системы стали играть все более важную роль в конфликте на Украине, усиливая боевые возможности ВСУ.

    Отмечается, что для этих целей Россия эффективно использует как мобильные, так и авиационные варианты ракет 9К720 «Искандер». В результате систематических атак ВСУ теряют важные ресурсы, что влияет на ход боевых действий.

    Как сообщало Минобороны, комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области, а двумя днями ранее российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.

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    12 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Минобороны: Российские военные уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили при помощи беспилотников группу украинских военнослужащих во время ротации в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что украинские боевики пытались провести ротацию своих подразделений в ночное время. После анализа разведывательных данных было принято решение о нанесении огневого удара по подразделениям ВСУ. Войска «Запад» выбрали подходящий момент для атаки и нанесли внезапные удары по противнику, зафиксированные средствами объективного контроля.

    Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 1,9 тыс. человек.

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    13 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска

    Украинские войска начали отвод подразделений из Дзержинска в Донецкой области

    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске начался частичный отвод украинских подразделений, вызванный сложной обстановкой для ВСУ в этом районе.

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города».

    Источник также отметил, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

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    12 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, посмертно удостоен звания Героя России за храбрость в зоне спецоперации, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

    О награждении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК

    Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В мае прошлого года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле 2024 года.

    Группа под командованием Суфиярова 12 апреля держала оборону в течение нескольких часов, отражая атаки противника. Суфияров в итоге остался один и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и троих врагов гранатой. «Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев», – сказал Хабиров.

    Глава Башкирии подчеркнул, что республика предоставит всю необходимую поддержку семье погибшего. Также он выразил благодарность президенту Путину и министру обороны Андрею Белоусову за поддержку инициативы о награждении Суфиярова.

    Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» был создан в 2023 году, он проходил обучение в Самарской области. В состав полка вошли медицинская рота, артиллерийские подразделения и батальоны, а также штурмовые и разведывательные роты.

    В звание Героя России посмертно присвоили операторам беспилотников Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову, известным по позывным Мечта и Свят.

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    13 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО

    Шольц не ответил на просьбы Зеленского о Taurus и ускоренном приеме в НАТО

    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО, озвученные на встрече в Берлине.

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, газета Bild сообщает, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне было формально связано с ураганом «Милтон», однако истинной причиной является нежелание Байдена высказываться по украинскому конфликту перед президентскими выборами в США.

    Известный в Германии военный эксперт, профессор Карло Масала, комментируя ситуацию для Bild, отметил, что «Зеленский не добился успеха с двумя основными требованиями своего плана победы, и европейское турне оказалось провальным для Украины».

    Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

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    13 октября 2024, 08:09 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали отца Героя России из Угледара

    Российские военнослужащие вывезли из Угледара отца погибшего Героя России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре российские военные эвакуировали мужчину, чей сын был посмертно награжден званием Героя России за участие в боях за Донецкую Народную Республику.

    Российские военнослужащие провели успешную эвакуацию из Угледара мужчины, чьему сыну было присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС. Спасенный рассказал, что его сын с 2015 года сражался за Донецкую Народную Республику в составе добровольческого подразделения.

    Его сын погиб год назад в боях недалеко от Авдеевки. Звание Героя России было присвоено ему посмертно. Спасенный мужчина выразил благодарность российским войскам за помощь в эвакуации из зоны активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие эвакуировали первую группу мирных жителей из Угледара, обеспечив их безопасность и оказав медицинскую помощь. Военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал украинское командование, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    12 октября 2024, 21:44 • Новости дня
    Серия взрывов прозвучала в Одессе

    Мэр Одессы сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил о взрывах в Одессе, но не сообщил подробности, передает ТАСС.

    Ранее был зарегистрирован один взрыв в городе, что привело к усилению мер безопасности. На официальном ресурсе оповещения населения сообщается, что в Одесской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    12 октября 2024, 18:26 • Новости дня
    ВС России сбили украинский дрон «Лютый» в Херсонской области

    Сальдо: ВСУ использовали дрон «Лютый» в атаке на Херсонскую область, жертв нет

    ВС России сбили украинский дрон «Лютый» в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО ночью сбила 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, российская ПВО сбила 16 беспилотников в небе над регионом. Среди сбитых целей был обнаружен украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый», следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.

    В результате инцидента никто не пострадал, осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов.

    Ранее ПВО сбила четыре украинских дрона в районе Геническа в Херсонской области.

    Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

    Также сообщалось, что ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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    13 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские бойцы освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прорвали украинскую оборону и взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв флаг на его северной окраине.

    Российские военнослужащие освободили поселок Левадное, расположенный на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В освобождении участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Также сообщается, что в ночное время был уничтожен еще один взвод Вооруженных сил Украины. Этот взвод пытался отступить с позиций, находящихся за Левадным.

    За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР, а также освободили Гродовку в ДНР.

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    12 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Пленный рассказал о наборе в ВСУ 58-летних неподготовленных мужчин

    Пленный сообщил о наборе в украинскую армию мужчин старше 58 лет без подготовки

    Украинский военнопленный Анатолий Скикетский рассказал, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.

    Пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский рассказал, что в Вооруженные силы Украины начали набирать людей, возраст и состояние здоровья которых не соответствуют требованиям для участия в боевых действиях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Он отметил, что среди новобранцев встречаются мужчины в возрасте 58-59 лет, которые зачастую даже не способны нормально передвигаться. По словам Скикетского, такие люди сталкиваются с трудностями на фронте и не приспособлены к военной жизни.

    Скикетский также сообщил, что командиры часто отправляют солдат на опасные задания, что сравнимо с использованием их «как мяса». Из-за такого отношения, по его словам, многие военнослужащие после получения отпуска предпочитают не возвращаться к службе и оставаться на гражданке.

    Пленный заявил, что в ВСУ могут выдать автомат и отправить на пост, где необходимо находиться несколько дней, из которых можно не вернуться. Это, по словам Скикетского, создает атмосферу страха и недовольства среди солдат, что в свою очередь ведет к дезертирству и отказу от дальнейшего участия в боевых действиях.

    Ранее стало известно, чтоукраинские военные  ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, используя прицельный огонь и дроны, а довести в тыл удается лишь 5–10% таких солдат.

    Кроме того солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказад, как оказался в плену под Угледаром из-за неисправного танка, в котором не были прикручены аккумуляторы.

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    12 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ за сутки на нескольких направлениях потеряли свыше 1,9 тыс. солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России поразили подразделения украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР, ВСУ потеряли свыше 1,9 тыс. человек, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Север» нанесла поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и гаубицу Д-30. Уничтожен также склад материальных средств, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате действий группировка «Запад» в Харьковской области и в ДНР потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М114. Также уничтожены три склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила подразделения ВСУ у Часова Яра и других населенных пунктов ДНР. Украинская армия потеряла до 640 военнослужащих, БМП, а также шесть складов боеприпасов. Были уничтожены несколько единиц техники, включая американскую гаубицу М777.

    В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийские установки. Отражены семь контратак украинских штурмовиков.

    Группировка «Восток» поразила формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 140 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» уничтожила до 70 военнослужащих ВСУ и склад боеприпасов. Также украинская сторона потеряла станцию РЭБ.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские войска за последнюю неделю освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, а также Островское.

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    12 октября 2024, 15:08 • Новости дня
    Украинские пограничники задержали пытавшихся переплыть Тису четырех человек

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники задержали четырех человек на границе с Венгрией, которые пытались незаконно переплыть реку Тису ночью, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Нарушители были замечены в 100 метрах от границы, задержанные оказались жителями Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, передаетТАСС.

    Нарушители пытались переплыть через Тису и планировали заплатить переправщикам от шести до тринадцати тыс. долларов за эту услугу. Против них составлены протоколы об административном правонарушении, предусматривающие ответственность за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины. Дела будут рассмотрены в суде.

    Ранее сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту через Тису во время выполнения ремонтных работ.

    До этого на Украине задержали четырех мужчин за попытку сбежать из страны на надувных кругах.

    Между тем, министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

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    13 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области

    ВС РФ доставили в часть трофейный турецкий бронеавтомобиль Kirpi без повреждений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с одного из приграничных районов Курской области. Как сообщает ТАСС, операция проводилась в два этапа, включая инженерную разведку и непосредственную эвакуацию под обстрелом противника.

    Трофейный бронеавтомобиль был доставлен в расположение десантно-штурмового полка практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Специалисты-ремонтники провели замену колес и восстановили поврежденные узлы и агрегаты, в том числе элементы электропроводки.

    Министерство обороны РФ отмечает, что эвакуация проходила в сложных условиях, но усилия личного состава и ремонтно-эвакуационной группы ВДВ позволили успешно завершить операцию. В дальнейшем будет принято решение о дальнейшей эксплуатации эвакуированной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64 ВСУ. На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве.

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    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Госдуме предложили ввести «партийное крепостное право»

    «Справедливая Россия» предложила лишать депутатов мандата в случае их выхода или исключения из партии. Действие законопроекта предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний. Эта инициатива не нашла поддержки среди других парламентских партий, а также вызвала в экспертной среде неоднозначные оценки. По мнению политологов, справороссы придумали новое «партийное крепостное право». Подробности

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    «Я изначально хотел в самое пекло»

    «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности

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    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность

    Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов премьер прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан. Почему Исиба ставит под сомнение свойственные политическому истеблишменту табу и что будет с проамериканским курсом страны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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