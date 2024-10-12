Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Гладков сообщил о гибели жителя белгородского села из-за атаки беспилотника ВСУ
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на село Устинка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Мирный житель погиб в ходе утренней атаки украинского дрона на село, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина скончался на месте.
Ранее в субботу Гладков сообщал о гибели человека и ранениям еще 11 мирных жителей при обстрелах ВСУ в Белгородской области.