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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    47 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 06:45 • Новости дня

    Умер раненый в результате обстрела ВСУ житель Белгородской области

    Губернатор сообщил о 11 раненых и одном погибшем при обстрелах ВСУ Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб и одиннадцать получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, после атаки ВСУ в четверг, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали одиннадцать человек, один из раненых умер.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    По словам Гладкова, обстрелы велись по различным населенным пунктам региона.

    Он отметил, что власти принимают меры для обеспечения безопасности жителей и восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие.

    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    11 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют до конца года запустить обещанные 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии, что было заявлено украинским президентом Владимиром Зеленским.

    В ведомстве отметили, что оборудование для распределенной генерации поступит на Украину, но из-за технических сложностей энергетики не успеют полностью подключить его к сетям до конца года, передает РИА «Новости».

    Также в министерстве подчеркнули, что энергетики делают все возможное для скорейшего монтажа и подключения оборудования к сети, но несмотря на все усилия, не все оборудование удастся подключить оперативно.

    Напомним, в июне президент Украины пообещал восстановить потери мощности украинской генерации на 1 ГВт в этом году. Украинский Forbes называет этот проект «гигаваттом Зеленского».

    Директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о массовом выезде старшеклассников с Украины за границу

    Министр образования Украины обеспокоился массовым отъездом старшеклассников

    Стало известно о массовом выезде старшеклассников с Украины за границу
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

    Министр образования Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность массовым выездом молодежи за границу, сообщает ТАСС. По его словам, особенно активно страну покидают ученики старших классов, что вызывает тревогу в контексте будущего Украины. Лисовой отметил, что многие из них, особенно мальчики, уезжают за границу, и правительство предпринимает различные меры, чтобы побудить их оставаться.

    Лисовой также подчеркнул, что качественное образование на Украине могло бы стать стимулом для оставления молодежи в стране, и выразил мнение, что западные университеты, куда поступают украинские студенты, не превосходят отечественные по уровню. Он добавил, что представление о западном образовании во многом является мифом.

    Издание «Страна», комментируя выступление министра, объясняет, что старшеклассники стремятся покинуть Украину, чтобы избежать статуса военнообязанных. С достижением 18-летнего возраста молодые люди становятся подлежащими призыву на военную службу, что лишает их права выезда из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию. В частности, темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, что вызывает обеспокоенность среди населения. Украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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    11 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции «семимильными шагами»

    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции, о выходе на границы 1991 года речь не идет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», сообщает РИА «Новости». По его словам, говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Верес подчеркнул, что вместо этого украинской армии приходится думать, как удержать текущие позиции.

    Верес отметил: «Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами».

    Он также добавил, что все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте сродни словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон. Это сравнение подчеркивает беспомощность текущей ситуации на фронте в глазах украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия освободила поселок Островское в ДНР. В результате боевых действий российские войска нанесли крупные потери вооруженным силам Украины по всем фронтам. Также ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 10:16 • Новости дня
    The Washington Post: Успехи России на поле боя сделали Зеленского более сговорчивым

    The Washington Post: Визит Зеленского в Европу не принес значимой поддержки его «плану победы»

    The Washington Post: Успехи России на поле боя сделали Зеленского более сговорчивым
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Президент Украины Владимир Зеленский начал тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой «плана победы» после того, как встреча с союзниками была отложена из-за урагана и отмены поездки Джо Байдена. Однако из-за успешных наступательных действий России в Донбассе и провала операции украинской армии в Курской области позиции Зеленского ослабли, пишет американская The Washington Post.

    Украинский президент Владимир Зеленский продолжает борьбу за поддержку своего «плана победы» в Европе, сообщает The Washington Post. Встреча с союзниками Украины, намеченная на эти выходные на авиабазе Рамштайн в Германии, была отложена из-за урагана «Милтон», заставившего президента США Джо Байдена остаться в стране.

    В связи с переносом саммита, Зеленский отправился в турне по Лондону, Парижу, Берлину и Риму, чтобы представить свой план. Его стратегия включает в себя членство Украины в НАТО, разрешение на использование западных ракет для более глубоких ударов по российской территории и увеличение поставок вооружений. Зеленский уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

    Стармер подчеркнул важность поддержки Украины, отметив, что встреча с Зеленским – это возможность детально обсудить план. Новоиспеченный глава НАТО Марк Рютте заверил, что поддержка Украины остается незыблемой и находится в коренных интересах альянса.

    Тем временем западные дипломаты отмечают, что Киев вынужден быть более открыт к переговорам с Россией. Зеленский заявил, что Россия будет приглашена к следующему мирному саммиту, но дата его проведения пока неизвестна. Несмотря на это, позиции Украины ослабли из-за успехов России на поле боя, особенно в восточном регионе Донецка. Украинский парламент одобрил увеличение налогов на поддержание военных расходов, что может негативно сказаться на внутренней поддержке для Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сценарий завершения конфликта на Украине с принятием Киева в НАТО отложен из-за неявки президента США Джо Байдена на саммит в Германии, формальной причиной чего стал ураган «Милтон». Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся предложить Украине членство по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия. После отмены участия в саммите президентом США Владимир Зеленский отправился в турне по Европе с планом, где пункт номер один – принятие Киева в НАТО.

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    11 октября 2024, 08:27 • Новости дня
    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки

    Российские войска выбили ВСУ из района Мясожаровки и вышли на границу ЛНР

    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выбили украинские силы с позиций в районе Мясожаровки и, продвинувшись на полтора километра, вышли на административную границу Луганской народной республики, начав более прицельный огонь по противнику у Лозовой.

    Российские войска сумели вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в районе Мясожаровки, сообщил ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это продвижение позволило российским военным выйти на административную границу Луганской народной республики. Он отметил: «В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило ВС РФ продвинуться на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР».

    Марочко также указал, что российские подразделения начали вести более прицельный огонь по украинским войскам в районе Лозовой. Это может иметь стратегическое значение в дальнейшем ведении боевых действий на данном участке фронта. В настоящее время ситуация в регионе остается напряженной, с обеих сторон продолжаются активные боевые действия.

    Ранее российская армия усилила огневое воздействие по позициям украинских боевиков в Серебрянке и сократила межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки в Донецкой народной республике.

    Кроме того, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в Донецкой народной республике, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.

    Сообщалось, что Вооруженные силы Украины больше двух недель не забирают тела погибших сослуживцев после боевых действий в районе Петровского в Луганской народной республике, где ежедневно теряют до отделения личного состава.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    11 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Одессе пожилого музыканта сдали в полицию за исполнение русских песен

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе прохожие вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке, сообщили местные СМИ.

    Как пишет «Страна», инцидент произошел на Дерибасовской улице, популярной среди туристов и местных жителей. На место происшествия прибыли полицейские, которые провели с музыкантом профилактическую беседу. О дальнейшей судьбе исполнителя издание не сообщает, отмечая лишь факт вмешательства правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, а в сентябре в Тернополе украинская полиция задержала двух мужчин за исполнение песен на русском языке и отправила их в военкомат, заподозрив в отсутствии отсрочки от призыва.

    3 октября на Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.

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