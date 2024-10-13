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Украинские войска 26 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 26 раз, выпустив 70 боеприпасов
За сутки украинские войска обстреляли ДНР 26 раз, что привело к гибели двух и ранению 12 мирных жителей, включая двух детей.
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, передает РИА «Новости». Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего было выпущено 70 боеприпасов.
Обстрелы были зафиксированы на трех направлениях: семь на донецком, восемнадцать на горловском и один на дебальцевском. Такая информация была опубликована в Telegram-канале представительства.
Также представительство сообщило о жертвах среди мирного населения: погибло два человека, ранено двенадцать, включая двоих детей. Эти данные подчеркивают продолжающиеся риски для жителей региона в условиях активных боевых действий.
Ранее сообщалось, что в Дебальцево при обстреле ВСУ из американских HIMARS погибла женщина. Еще пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.