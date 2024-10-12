В Дамаске прошла российско-сирийская конференция по здравоохранению «Пути Авиценны»

«Сегодня в подведомственных Минздраву России медицинских вузах обучаются 706 граждан Сирии. Убежден, что конференция внесет ощутимый вклад в развитие сотрудничества между нашими странами в сфере здравоохранения, укрепления профессиональных, научных и просто дружественных связей между Россией и Сирией», – добавил глава ведомства.

Организаторами мероприятия выступили Минздрав России, Минобрнауки России, Минобороны России, Министерство высшего образования и научных исследований Сирии, Минздрав Сирии, Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова, Университет Дамаска.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поблагодарил «сирийскую сторону за проявленную инициативу создания данного формата нашего взаимодействия, а также всех коллег из Минздрава, Минобрнауки и подведомственных организаций за практическую реализацию».

Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий возглавил российскую делегацию и провел ряд встреч с сирийскими коллегами.

На встрече с министром здравоохранения Сирийской Арабской Республики доктором Ахмедом Дамирийя был поднят вопрос о признании сирийской стороной российских GMP-сертификатов, что в значительной степени будет способствовать облегчению процедуры регистрации отечественных лекарственных препаратов на рынке Сирии и насыщению сирийского рынка качественными и надежными российскими лекарственными препаратами. Договорились о развитии сотрудничества в области профилактики и лечения онкологических заболеваний.

На встрече с министром высшего образования и научных исследований Сирии доктором Бассамом Хасаном Плутницкий рассказал о системе медицинского образования в России и пригласил сирийских медицинских специалистов пройти стажировку в ведущих медицинских и научных учреждениях.

Первую группу сирийских врачей пригласили пройти стажировку уже в ближайшее время.

Плутницкий передал министрам здравоохранения и высшего образования и научных исследований Сирии приглашения от Мурашко принять участие в Международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения-2024», которое пройдет с 2 по 6 декабря 2024 в Москве.

Конференция вызвала большой интерес у медицинских специалистов.