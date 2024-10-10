Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

Быт российской семьи захватил искусственный интеллект Через три года технологии искусственного интеллекта прочно войдут в жизнь каждой российской семьи, считает глава Сбербанка Герман Греф. Уже сегодня ИИ помогает и строить недвижимость, и лечить болезни, и обучать учеников. Как искусственный интеллект помогает жить и строить бизнес и кого лишит рабочих мест? Подробности Перейти в раздел

Россия снизила присутствие в США накануне выборов Владимир Путин снял с должности посла России в США Анатолия Антонова, проработавшего в Штатах с 2017 года. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что отставка дипломата никак не скажется на уровне отношений Москвы и Вашингтона. Антонов покинул пост в преддверии выборов американского лидера. Почему выбрано такое время для смены посла и что ждет преемника Антонова? Подробности Перейти в раздел

Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности Перейти в раздел

Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Как Байден кинул Зеленского После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

Зеленского заставят провести выборы Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

Британия потеряла важные территории Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло? Перейти в раздел