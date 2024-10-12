Взрыв цистерны полностью уничтожил АЗС в Грозном

Tекст: Алексей Дегтярев

Взрыв повредил ближайшие строения, министерство опубликовало видео с его последствиями и борьбу с начавшимся после него пожаром в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают семь единиц техники и 35 человек личного состава.







Между тем источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в результате ЧП пострадали люди.

По этим данным, взорвавшая цистерна вылетела во двор жилого дома, здание и несколько автомобилей получили повреждения.

Напомним, взрыв и пожар на АЗС в Грозном произошли в субботу во второй половине дня.