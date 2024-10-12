Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Взрыв цистерны полностью уничтожил АЗС в Грозном
В результате взрыва цистерны с газом грозненская автомобильная заправка полностью разрушена, соответствующие кадры показало МЧС России.
Взрыв повредил ближайшие строения, министерство опубликовало видео с его последствиями и борьбу с начавшимся после него пожаром в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают семь единиц техники и 35 человек личного состава.
Между тем источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в результате ЧП пострадали люди.
По этим данным, взорвавшая цистерна вылетела во двор жилого дома, здание и несколько автомобилей получили повреждения.
Напомним, взрыв и пожар на АЗС в Грозном произошли в субботу во второй половине дня.