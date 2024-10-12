Daily Mail: Карл III поддержал право Австралии стать республикой без вмешательства Британии

Король Великобритании Карл III не будет препятствовать Австралии в ее стремлении стать республикой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. В письме, адресованном Австралийскому республиканскому движению, Карл III подчеркнул, что как конституционный монарх действует по совету своих министров, и решение о будущем страны должно принять австралийское общество. Это заявление стало ответом на приглашение короля встретиться со сторонниками республики во время его визита в Австралию.

Письмо, составленное помощником личного секретаря короля Нейтоном Россом, отклонило приглашение на встречу. Сопредседатель австралийского республиканского движения Нейтон Хэнсфорд отметил, что акцент делается на ведение диалога о независимости, а не на протесты. В Австралии растет поддержка идеи стать республикой, и движение заявляет, что стране пришло время встать «на равную ногу с другими странами» на международной арене.

Референдум об установлении республики в Австралии последний раз проводился в 1999 году, когда 55% населения проголосовали против разрыва с британской короной. Однако на сегодняшний день британский монарх остается формальным главой в 14 странах. Визит Карла III в Австралию и Самоа с 18 по 26 октября станет его первым официальным визитом в эти страны в качестве монарха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовку к коронации Карла III омрачил Ямайка, пообещавшая устроить референдум о выходе из-под власти монархии. Ранее сообщалось, что смерть британской королевы Елизаветы II начала вызывать политические потрясения, и одна из стран Британского Содружества объявила о намерении стать действительно суверенной страной.

Кроме того лидеры коренных народов Содружества наций попросили у короля Карла III извинений за последствия колонизации.