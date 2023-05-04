Лидеры коренных народов Содружества потребовали у Карла III извинений за колонизацию

Guardian: Лидеры коренных народов Содружества просят у Карла III извинений за колонизацию

Лидеры коренных народов Содружества наций просят у короля Великобритании Карла III извинений за последствия колонизации, сообщает газета Guardian со ссылкой на письмо.

Перед коронацией нового британского монарха активисты движений за республику из 12 стран написали Карлу III коллективное письмо, в котором просят начать процесс направления «официальных извинений» и «возмещения ущерба».

Письмо под названием «Извинения, компенсации и возвращение артефактов и останков» подписали представители Новой Зеландии, Австралии, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Антигуа и Барбуды, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин. Они потребовали от короля Карла III в день коронации, 6 мая, признать «ужасающие последствия и наследие геноцида колонизации коренных и порабощенных народов», передает РИА «Новости».

Авторы документа напомнили, что в июне 2022-го на тот момент принц Чарльз заявил главам Содружества, что признание ошибок прошлого – «разговор, время которого пришло». В письме авторы просят короля немедленно начать обещанный разговор о «сохраняющемся влиянии рабства».

Ранее представители британского аристократического рода Тревельян решили выплатить репарации в размере 100 тыс. фунтов (120 тыс. долларов) Гренаде в связи с тем, что в XIX веке их предки использовали труд рабов на шести сахарных плантациях.