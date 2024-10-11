Госдуме предложили ввести «партийное крепостное право»

Tекст: Андрей Резчиков

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» (СЗРП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Действие закона предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан с целью повышения роли партий в политической жизни общества. Для этого предлагается дополнить федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Инициатива также предполагает внесение изменений в федеральный закон о статусе сенатора и депутата в РФ.

«В случае выхода депутата из партии создаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение относительно личности тех кандидатов, которым избиратели оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу той партии, в список которой был включен кандидат в депутаты, который в результате выборов получает статус депутата», – считают авторы инициативы.

В июле Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за рубеж. Авторы инициативы отмечали, что это ответ на возможные угрозы безопасности России в условиях специальной военной операции (СВО), санкций и деятельности иностранных спецслужб.

При этом в СЗРП неоднократно происходили конфликты на почве разногласий между членами партии. В начале лета разразился скандал на фоне решения передать вакантное место в Госдуме телеведущей Марине Ким. А в прошлом году из партии, как писал «Коммерсант», вышли ее представители в заксобрании Санкт-Петербурга Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Затем пост руководителя астраханского отделения СРЗП покинул один из ее основателей и идеологов Олег Шеин. Все они были недовольны сменой партийной идеологии.

Что касается нынешнего законопроекта СЗРП, то представители других партий отнеслись к нему скептически, а в экспертной среде инициативу сочли попыткой ввести «партийное крепостное право». «Такой законопроект был бы контрпродуктивен», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи («Единая Россия»).

Для примера собеседник представил ситуацию, при которой депутат регионального заксобрания должен проголосовать за закон по требованию партийного руководства из соображений популизма, «а этот человек профессионал и понимает, что для жителей региона такое голосование будет вредным».

«Допустим, совесть не может позволить ему проголосовать так, как его, например, просят коллеги из Москвы по чисто популистским соображениям. После этого его исключают из партии по решению партийной верхушки и затем лишают мандата. Этот человек может быть председателем комитета, но партийные бонзы нанесли по нему удар», – рассуждает Матвейчев.

При таком подходе «порядка в стране не будет». По его словам, «депутатов выбирает народ, который смотрит на профессионализм и репутацию кандидатов», поэтому

в случае принятия закона «депутат будет работать не для народа, а для того, чтобы понравиться партийному начальству».

В ЛДПР законопроект также подвергли критике. «Я бы не преувеличивал значение данной инициативы для развития конкуренции в публичной политике. Никто и ничто не мешает любому политику на очередных выборах идти в качестве независимого кандидата или создать блок из нескольких партий», – считает Станислав Наумов, замруководителя фракции партии в Госдуме.

«При этом, конечно же, внутри электорального цикла надо исходить из того, что если на предыдущих выборах граждане отдали голос за депутата от ЛДПР, то мандат должен оставаться за ЛДПР. Иное было бы недемократично и несправедливо», – сказал депутат.

Наумов отметил также, что в целом ряде региональных заксобраний «парламентские партии располагают не таким уж и большим количеством мандатов, чтобы ими разбрасываться». «В особенности если депутат занимает тот или иной значимый пост в том или ином комитете или руководстве заксобрания в целом. Тут, конечно, важен императив. Собственно, в Госдуме так и есть. И это правильно», – подчеркнул спикер.

С тем, что инициатива СРЗП спорная, согласен и Владислав Даванков, зампредседателя Госдумы («Новые люди»). «С одной стороны, если применять ее к депутатам, избранным по партийным спискам, такое решение может быть обосновано. Люди голосовали за партию с конкретной идеологией, инициативами, и если кандидат перестает ее продвигать, должна быть возможность его заменить. Не думаю, что кандидаты из-за этого перестанут выдвигаться от партий. Наоборот, станет выдвигаться больше людей, отвечающих за свои слова. Особенно это актуально по отношению к тем, кто после избрания ничего не делает из того, что обещал», – рассуждает депутат. С другой стороны, добавил Даванков,

«иногда для избирателей важнее личная харизма, программа действий или заслуги, чем партийная принадлежность».

Собеседник предложил коллегам доработать инициативу и пообещал внести свои поправки «об оценке депутатов на Госуслугах». «Депутатов выбирают люди, и люди должны иметь возможность их отзывать. Решения об отзыве нужно принимать на основе таких прямых оценок от людей, а не решения партий, которые как раз и существуют, чтобы упрощать общение людей со властью», – добавил депутат. В то же время политологи считают тему «перебежчиков» актуальной для разных партий.

«В данном случае вопрос простой: кто кому чего больше дал – партия депутату или депутат партии? Это классическая дилемма политологии, кто главнее – депутат или партия, фракция или партия? Команда Сергея Миронова продвигает идею, что партия главнее», – считает политолог Евгений Минченко.

«Те вызовы, с которыми столкнулась парламентская оппозиция, диктуют им необходимость изменения подходов. Но, видимо, ситуация настолько сложна и существует определенное количество эксцессов, связанных со сменой партийного «гражданства», что Сергей Миронов с коллегами пытается выйти с предложением партийного крепостного права», – добавляет политолог Александр Асафов.

По его словам, с точки зрения СЗРП, в принятии такого законопроекта «есть определенная логика, но в целом это выглядит достаточно странно, поскольку фактически предполагается заключение какого-то двустороннего договора с обязательствами». «Хотя казалось бы, процесс членства и выдвижения от партии уже предусматривает синхронизацию на уровне основных ценностей и целей. Соответственно, мы с вами тогда предполагаем, что выдвиженцы от партии не всегда следуют приверженности духу и букве партийных программ», – отметил эксперт.

Более того, «с принятием такого законопроекта появится элемент угрозы – либо ты голосуешь согласно партийной дисциплине, либо лишаешься мандата». Принятие этой «страной инициативы не спасет ни одну фракцию в региональном Заксобрании», «но это демонстрирует, в каком кризисе находится парламентская оппозиция в преддверии большой кампании 2026 года».

Эксперты также усомнились в том, что гипотетическое принятие законопроекта снизит интерес кандидатов к партиям и переведет их в категорию самовыдвиженцев.

«Это вряд ли повлияет на амбиции людей, которые принимают решение участвовать в политике. Но это точно может сказаться на количестве выдвиженцев от ряда партий. И тогда конкуренция на уровне первичного голосования, например, «Единой России» будет еще выше», – добавил Асафов.

По словам Минченко, при участии в выборах по партийным спискам кандидат освобожден от требования собирать подписи, поэтому число желающих быть самовыдвиженцами не увеличится. «На принятие этого законопроекта есть гипотетические шансы. А если говорить о последствиях, то кандидаты будут делать прагматический выбор с учетом разных факторов, включая фактор риска потерять мандат в случае выхода из партии», – заключил политолог.