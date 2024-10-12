Названа причина взрыва цистерны на АЗС в Грозном

Источник: Цистерна на АЗС в Грозном взорвалась из-за нарушения техники безопасности

Tекст: Алексей Дегтярев

По предварительным данным, технику безопасности нарушили при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось, сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что это была автогазозапровочная станция.

Между тем в министерстве здравоохранения региона уточнили, что в ходе ЧП погибли четыре человека, из них двое детей, а также пострадали еще пять человек. У них незначительные ожоги и травмы.

Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, от дальнейшей госпитализации они отказались.

В субботу вечером на заправке в Грозном взорвалась цистерна, погибли четыре человека. Пожар потушили. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные понесут наказание.