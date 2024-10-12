Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Названа причина взрыва цистерны на АЗС в Грозном
Источник: Цистерна на АЗС в Грозном взорвалась из-за нарушения техники безопасности
Взрыв на автомобильной заправочной станции в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности, сообщил источник в оперативных службах.
По предварительным данным, технику безопасности нарушили при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось, сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что это была автогазозапровочная станция.
Между тем в министерстве здравоохранения региона уточнили, что в ходе ЧП погибли четыре человека, из них двое детей, а также пострадали еще пять человек. У них незначительные ожоги и травмы.
Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, от дальнейшей госпитализации они отказались.
В субботу вечером на заправке в Грозном взорвалась цистерна, погибли четыре человека. Пожар потушили. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные понесут наказание.