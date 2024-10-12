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Кадыров: Виновные в ЧП на АЗС в Грозном будут наказаны
Кадыров: Виновные в ЧП на АЗС в Грозном будут наказаны в соответствии с законом
Виновные во взрыве цистерны с газом на автозаправке в Грозном, и в последовавшем пожаре, понесут наказание в соответствии с законом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На автозаправочной станции Грозного взорвалась цистерна с газом... Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – заявил глава региона в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль, и добавил, что на месте ЧП работают следователи.
Между тем в Следственный комитет сообщил, что по факту происшествия и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передает ТАСС.
На месте работают самые опытные криминалисты, устанавливаются причастные.
В субботу вечером на АЗС в Грозном взорвалась цистерна, начался пожар. Известно о четырех погибших, двое из которых – дети. Само возгорание уже ликвидировано.