Кадыров: Виновные в ЧП на АЗС в Грозном будут наказаны в соответствии с законом

Tекст: Алексей Дегтярев

«На автозаправочной станции Грозного взорвалась цистерна с газом... Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – заявил глава региона в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль, и добавил, что на месте ЧП работают следователи.

Между тем в Следственный комитет сообщил, что по факту происшествия и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передает ТАСС.

На месте работают самые опытные криминалисты, устанавливаются причастные.

В субботу вечером на АЗС в Грозном взорвалась цистерна, начался пожар. Известно о четырех погибших, двое из которых – дети. Само возгорание уже ликвидировано.