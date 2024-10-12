Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
При взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей и двое взрослых
В результате взрыва и последующего пожара на автозаправке в Грозном погибли четыре человека, двое из них – дети, сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание уже ликвидировали, ведется разбор завалов и проливка конструкций, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В МЧС уточнили, что пожар занимал площадь в 900 квадратных метров.
Между тем прокуратура Чечни начала проверку по факту происшествия, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего. В региональном следственном управлении СК сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают следователи.
В субботу вечером на одной из автозаправочных станций в Грозном произошел взрыв цистерны с газом, который привел к полному разрушению АЗС, после чего начался пожар.