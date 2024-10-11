Внешний долг России снизился почти на 8% к октябрю

Внешний долг России к октябрю составил 293,4 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Центральный банк России отметил, что это сокращение внешнего долга связано с уменьшением обязательств прочих секторов, в основном по привлеченным кредитам в рамках прямого инвестирования, передает ТАСС.

В начале года внешний долг страны составлял 317,9 млрд долларов, что на 24,5 млрд долларов больше по сравнению с октябрьскими показателями. В прошлом году по данным на 1 октября внешний долг Российской Федерации составлял 329,5 млрд долларов, что также свидетельствует о тенденции к уменьшению долговых обязательств.

Напомним, Центробанк России сообщал, что внешний долг России на 1 января 2024 года составлял 326,6 млрд долларов.