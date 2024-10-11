В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.9 комментариев
Внешний долг России снизился почти на 8% к октябрю
Внешний долг России к октябрю составил 293,4 млрд долларов
Внешний долг Российской Федерации на 1 октября 2024 года сократился до 293,4 млрд долларов, что на 7,7% меньше, чем в начале года, сообщили в ЦБ.
Центральный банк России отметил, что это сокращение внешнего долга связано с уменьшением обязательств прочих секторов, в основном по привлеченным кредитам в рамках прямого инвестирования, передает ТАСС.
В начале года внешний долг страны составлял 317,9 млрд долларов, что на 24,5 млрд долларов больше по сравнению с октябрьскими показателями. В прошлом году по данным на 1 октября внешний долг Российской Федерации составлял 329,5 млрд долларов, что также свидетельствует о тенденции к уменьшению долговых обязательств.
Напомним, Центробанк России сообщал, что внешний долг России на 1 января 2024 года составлял 326,6 млрд долларов.