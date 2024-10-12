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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    49 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 09:35 • Новости дня

    ВСУ потеряли 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр»

    ВСУ потеряли 75 военных в зоне ответственностигруппировки «Днепр»

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ за сутки понесли значительные потери в зоне ответственности группировки «Днепр», включая до 75 военнослужащих и военную технику, рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

    По его словам, поражение было нанесено 31-й и 65-й механизированным бригадам, 128-й горно-штурмовой бригаде, 37-й бригаде морской пехоты, а также 117-й и 126-й бригадам территориальной обороны в районах Новоандреевки, Кирова, Пятихатки, Ивановки и Херсона, передает ТАСС.

    Кодрян отметил, что в результате ударов было уничтожено восемь автомобилей, одна 155-мм гаубица М777 и два 152-мм орудия Д-20.

    Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов. Эти действия привели к значительным потерям в рядах украинских вооруженных формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Днепр» успешно осуществили обстрел позиций ВСУ в Запорожской области, что позволило сорвать ротацию украинских войск.

    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции «семимильными шагами»

    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции, о выходе на границы 1991 года речь не идет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», сообщает РИА «Новости». По его словам, говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Верес подчеркнул, что вместо этого украинской армии приходится думать, как удержать текущие позиции.

    Верес отметил: «Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами».

    Он также добавил, что все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте сродни словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон. Это сравнение подчеркивает беспомощность текущей ситуации на фронте в глазах украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия освободила поселок Островское в ДНР. В результате боевых действий российские войска нанесли крупные потери вооруженным силам Украины по всем фронтам. Также ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российская армия освободила Островское в ДНР
    Российская армия освободила Островское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние семь дней освободили населенные пункты Гродовку и Желанное Второе в ДНР, в последние сутки освобождено Островское в республике, сообщило Минобороны.

    Российская армия освободила от украинских вооруженных сил населенные пункты Островское, Гродовка и Желанное Второе в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе операций российских войск были нанесены потери живой силе и технике множества украинских бригад, в том числе механизированной, мотопехотной, пехотной, штурмовой и аэромобильной.

    Только на направлении Южной группировки войск за неделю были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. В результате этого противник потерял до 4790 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия. Уничтожены также пять станций РЭБ и десять полевых складов с боеприпасами.

    Группировка «Центр» освободила Гродовку и отразила 58 контратак. Потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих. Российские войска уничтожили четыре танка, в том числе западного производства, и 11 других бронемашин. Также уничтожено 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

    Ранее российские военные сообщали, что подразделение ВСУ, прибывшее на ротацию в населенный пункт Желанное в ДНР, перепутало российских штурмовиков со своими и погибло.

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    11 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Шойгу оценил мужество тувинской горной бригады в зоне СВО

    Шойгу высоко оценил боевые действия 55-й тувинской горной бригады в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада из Тувы проявляет отвагу и дерзость в зоне специальной военной операции, отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время торжественного собрания.

    На торжественном собрании, посвященном 80-летию вхождения Тувы в состав СССР, Шойгу заявил о героизме 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Тувы, передает ТАСС. По его словам, военнослужащие бригады демонстрируют дерзость и преданность в зоне специальной военной операции (СВО), что вызывает гордость за новое поколение защитников страны.

    Шойгу подчеркнул, что тувинская бригада действует непредсказуемо и мужественно, что является важным фактором в обеспечении суверенитета России. Он выразил благодарность бойцам и отметил их вклад в защиту государства и народа.

    55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада дислоцируется в Туве и входит в состав Сухопутных войск РФ. С 2022 года ее военнослужащие выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, демонстрируя профессионализм и высокую боевую готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетного наименования «гвардейская», а военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) внесли значительный вклад в освобождение Лисичанска и Авдеевки.

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    11 октября 2024, 11:46 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    Первая группа мирных жителей была успешно эвакуирована из освобожденного Угледара российскими военнослужащими, что позволило обеспечить их безопасность и предоставить медицинскую помощь.

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали первую группу мирных жителей из освобожденного Угледара, передает ТАСС.

    Спасенные жители были перевезены в безопасное место, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

    Ранее на здании администрации Угледара появился российский флаг.

    Между тем военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    11 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки «Север» отражены пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного в Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, нанося удары по формированиям нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ рядом с Дарьино, Любимовкой,Толстым Лугом, Новым Путем и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За прошедшие сутки российские войска отразили пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

    В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, бронемашина. Атаки поддерживались ударами армейской авиации и артиллерии, что позволило нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Бондаревки, Гончаровки, Дарьино, Зазулевки, Куриловки, Леонидово, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Нижнего Клина, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

    За сутки потери украинских войск составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три машины пехоты, а также пусковая установка РСЗО и другие объекты. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21 900 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, артиллерийские орудия и бронемашины. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах.

    До этого военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

    Российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    12 октября 2024, 01:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ выпустили 84 боеприпаса по населенным пунктам ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины совершили 28 атак на территории ДНР, выпустив 84 боеприпаса и ранив двух мирных жителей, включая подростка.

    За последние сутки вооруженные силы Украины провели двадцать восемь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики и выпустили восемьдесят четыре боеприпаса, передает ТАСС.

    В результате обстрелов были ранены два мирных жителя, в том числе подросток, и два сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно данным военного следственного управления Следственного комитета по региону, в результате атак также были повреждены два объекта инфраструктуры.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о вооруженных формированиях Украины, которые осуществили обстрелы населенных пунктов.

    По словам представителя ведомства, расследование продолжается, и все факты будут тщательно зафиксированы для дальнейшего рассмотрения.

    Информация о новых обстрелах поступает на фоне продолжающихся боевых действий в регионе, что усугубляет гуманитарную ситуацию на территории ДНР. Местные жители продолжают испытывать трудности из-за регулярных обстрелов, которые разрушают их дома и создают угрозу для жизни.

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    12 октября 2024, 00:10 • Новости дня
    ПВО сбила четыре украинских дрона в районе Геническа

    В районе Геническа ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ, слышны взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Геническа силы противовоздушной обороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников, взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в районе Геническа. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    «Работает ПВО. Сбито четыре беспилотника», – заявил Василенко.

    Взрывы были слышны на Арабатской стрелке с 23:05 по московскому времени, передает корреспондент ТАСС.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетной опасности в регионе. Это предупреждение было связано с повышенной активностью украинских беспилотников в данном районе.

    При этом в городе Шебекино в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ ранения получили девять местных жителей.

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    11 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 5 по 11 октября российские войска нанесли 38 высокоточных ударов, поразив ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.

    Для нанесения ударов использовались высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Целями стали объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, поддерживающие предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Российские войска также поразили цеха производства и места хранения беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Были атакованы и пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

    За последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

    Средствами ПВО России сбиты три ракеты ATACMS производства США, три французские управляемые авиабомбы Hammer и переделанная ракета зенитного комплекса С-200. Было перехвачено 33 реактивных снаряда HIMARS и 603 беспилотника самолетного типа.

    На этой неделе Минобороны сообщало о поражении «Кинжалами» украинских военных аэродромов, контейнеровоза с боеприпасами, производства дронов и других целей.

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    11 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Белоусов проверил работу нового центра беспилотных технологий «Рубикон»

    Минобороны: Белоусов проверил работу нового центра беспилотных технологий «Рубикон»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило Министерство обороны.

    Белоусову был представлен отчет о деятельности отрядов центра в зоне боевых действий, включая донецкое, белгородское и курское направления. Согласно данным Министерства обороны России, расчеты центра уничтожили более 400 единиц вооружения и техники Вооруженных сил Украины и поразили около 800 площадных целей. Боевая работа беспилотных летательных аппаратов, оснащенных средствами управления с элементами искусственного интеллекта, осуществляется круглосуточно, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Центр «Рубикон» был сформирован в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

    Ранее Россия завершила разработку многофункционального БПЛА с дальностью более 200 км.

    Также сообщалось, что дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российский искусственный интеллект выглядит по сравнению с аналогичными технологиями противника на поле боя.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    В двух регионах уничтожили пять украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО уничтожили три БПЛА в Белгородской области и два в Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    «11 октября в 10.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области», – говорится в заявлении Минобороны.

    Также ранее в этот день с 8.30 до 9.40 мск были пресечены попытки атаки с применением трех БПЛА, уничтоженных над Белгородской областью.

    Ранее российские средства ПВО успешно перехватили украинскую ракету в Белгородской области.

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    12 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Умер раненый в результате обстрела ВСУ житель Белгородской области

    Губернатор сообщил о 11 раненых и одном погибшем при обстрелах ВСУ Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб и одиннадцать получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, после атаки ВСУ в четверг, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали одиннадцать человек, один из раненых умер.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    По словам Гладкова, обстрелы велись по различным населенным пунктам региона.

    Он отметил, что власти принимают меры для обеспечения безопасности жителей и восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие.

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    12 октября 2024, 02:45 • Новости дня
    Сербский гражданин устроился работать в администрацию Херсонской области

    Сербский гражданин Драган Милошевич устроился работать в администрацию Херсонской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербский гражданин Драган Милошевич, переехавший в Херсонскую область, работает в местной администрации, отвечая за хозяйственную часть, он планирует получить российское гражданство.

    Милошевич, рассказал РИА «Новости», что после начала спецоперации переехал в поселок Каланчак Херсонской области и устроился работать в местную администрацию. В данный момент он отвечает за хозяйственную часть. Драган Милошевич уже получил вид на жительство, намереваясь в будущем стать гражданином России.

    До начала спецоперации Милошевич проживал в Херсоне, куда переехал из Сербии в 2012 году к жене, с которой познакомился через интернет. Однако на Украине столкнулся с национализмом.

    «Познакомился с женой через интернет-игру. Так случилось, что приехал в Херсон... Ездил постоянно в 2012-м, 2013 году Сербия – Украина и оформлял документы. Бывало, что когда приезжал во Львов, там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели обслуживать меня в магазине», – вспоминает Драган.

    В 2022 году, после начала спецоперации, Милошевич и его жена переехали в Каланчак.

    «Нужно было чем-то заниматься. Как серб я уважаю Россию. Когда начала основываться администрация в нашем городе, юсразу пошел устраиваться на работу. Это при ВГА (военно-гражданской администрации) было... (Сейчас) работаю в администрации, отвечаю за хозяйственную часть», – рассказал Милошевич.

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