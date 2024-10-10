Бойцы группировки «Днепр» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»

Американист Дудаков: Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем

Tекст: Анастасия Куликова

«Ситуация с ураганами в США действительно серьезная. Поэтому, по моему мнению, официальная причина переноса поездки Джо Байдена в ФРГ имеет право на жизнь», – отметил американист Малек Дудаков. Вместе с тем, добавил собеседник, существует еще несколько возможных объяснений.

Согласно первому, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы. «Если бы Байден отправился в международное турне, а на повестке дня стояла бы Украина, это стало бы очень неудачным решением на фоне предвыборной гонки. Особенно учитывая тот факт, что администрация не справляется с последствиями ураганов. По этой причине они могли отказаться от участия Байдена в заседании в формате «Рамштайн», – указал он.

Согласно другой версии – на планы президента США могло повлиять его плачевное состояние здоровья, продолжил Дудаков. «В Соединенных Штатах сейчас обсуждается теория, согласно которой у Байдена снова обострились его старческие когнитивные проблемы, поэтому он просто не может участвовать в мероприятии», – уточнил спикер.

Что касается «саммита мира» по Украине, то политолог не исключает: команда Киеву о его переносе могла поступить из Вашингтона. «Всем очевидно, что в нынешнем формате Россия не собирается участвовать в мероприятии. Белый дом, по всей видимости, получил подобного рода сигнал от российской стороны и передал его украинскому руководству. Не исключено, что и сами украинцы поняли: проводить мероприятие на текущий момент бессмысленно», – детализировал эксперт.

При этом Дудаков отметил, что Киев оставил «окно» на будущее. «Если появится возможность все-таки сесть с Москвой за стол переговоров, они, я думаю, этим в итоге воспользуются», – считает он. Кроме того, собеседник напомнил, что в саммите по урегулированию украинского кризиса – организованного не в пользу Зеленского – заинтересованы страны Глобального Юга и Китай.

«Другое дело, что сейчас вероятность проведения такого мероприятия не очень большая. Пройдет еще какое-то время, ситуация на фронте будет меняться, прежде чем начнется переговорный трек. Кроме того, стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и смены администрации, потому что нынешняя вряд ли на это пойдет», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

Кроме того, в среду – то есть на следующий день после отмены визита Байдена в Германию – стало известно, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров стран, которое должно было состояться 12 октября, отложили на неопределенный срок. Новая дата встречи будет определена позже, передает ТАСС. Как сообщает Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, встречу перенесли ради присутствия президента США Джо Байдена.

Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.