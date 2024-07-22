То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Ротацию ВСУ в сторону Волчанска пресекли ударом в районе вокзала в Харькове
Ротация ВСУ в сторону Волчанска пресечена ударом в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка техники и личного состава, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Харькове был ночной прилет на вокзале, где в это время шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава, направлявшихся на ротацию в сторону Волчанска, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация и на место направилось много карет скорой помощи.
Ранее подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве.